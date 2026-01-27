獨家／陸92歲嬤日睡20小時 台灣醫驚呼「1句」！曝最佳睡眠時長

記者施春美／台北報導

中國湖北省一名92歲婦人，日睡20小時以上。她的女兒表示，婦人各項身體指標皆正常。(示意圖／pixabay)

中國湖北省武漢一名92歲婦人，日睡20小時以上，但其女兒表示，婦人各項身體指標皆正常；該婦人也透露，其心態十分平穩，生活相當放鬆。對此，台灣家醫科醫洪暐傑表示，此案例確實罕見，「人若一天睡眠小於6小時或超過9小時，心血管死亡率或總體死亡率均會增加。」因此，每天最適合的睡眠時數為6~8小時。

根據陸媒《縱覽新聞》報導，上述婦人每天睡眠時間長達20小時，引發網友關注。同住的女兒表示，其母親經常一路睡到下午約4時才醒來，一天之中大多時間都在睡覺，過去曾讓家人相當擔心，但多次就醫檢查後，醫師皆表示，其母親身體各項數值正常。

該名92歲婦人在受訪時表示，她睡覺時腦中一片空白，很自然就能入睡，沒什麼煩惱，也不會胡思亂想，長時間睡眠並未讓她感到任何不適。

義大醫院預防醫學科主任洪暐傑接受《三立新聞網》採訪時表示，臨床上未曾接觸類似案件，「日睡20小時還無任何身心異常，確實很罕見。」他表示，診間若遇睡眠過長的人，醫師會先檢查有無生理上的疾病，抑或有無憂鬱、失智等問題。「因為眾多研究指出，每日最佳睡眠時數為6~8小時，小於6小時或長於9小時的人，心血管疾病死亡率、總體死亡率均會明顯上升。」

「若是年長者睡眠時間過長，一般會擔心有無日間嗜睡、意識是否清楚等現象，」洪暐傑表示，因為上述症狀可能與生理疾病，或是憂鬱、焦慮等精神疾病相關。此外，長期睡眠可能也會導致肌少症、骨質疏鬆症、心血管疾病、總死亡率相關。

