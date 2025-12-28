獨家／陽交大水管被震破狂漏水！ 走廊、教室成「水濂洞」

地震導致陽明交大工程三館天花板內水管破裂，整條走廊，還有至少四間教室都遭殃。（圖／東森新聞）





宜蘭外海發生強震，連新竹都很有感，地震導致陽明交大工程三館天花板內水管破裂，大水從天而降，整條走廊還有至少4間教室都遭殃。當時有不少學生聽到消息，趕快衝進教室護住電腦，直說有好幾台伺服器都要價超過10萬，上百萬的器材淋到水可能都已經損壞，後續恢復又是一大工程。

陽明交大學生：「欸我錄到。」

天花板破一個大洞，大水滂沱從天而降，整個走廊就像水濂洞，但這並非水樂園，也不是颱風淹水，而是地震導致新竹陽明交大工程三館水管破裂。

陽明交大學生：「電腦教室整個水管破掉，天花板掉下來，滿嚴重的。」

回想起來實在驚恐，地震瞬間還有不少，學生正在校內做研究，一發現走廊漏水就衝去實驗室查看，果然教室內水聲滴滴答答，全都淋在電腦器材的外盒還有桌椅上，甚至有學生拿著打掃器材，對著教室天花板補救。

陽明交大學生：「你需要幫忙嗎，可是我有點矮，我覺得你就讓他在那裡淋好了。」

從晚間11點多地震發生，搶救到深夜，因為教室內的伺服器一台就要價10幾萬，整間教室超過10台，要是全毀百萬跑不掉。學生們只能緊急斷電，護住電腦等器材，不讓損失再擴大。

陽明交大學生：「有些實驗室是淋在電腦上面，然後我們的是在剛好在桌子的中間的走道，他們進去的時候趕快斷電，所以有救回來，但有些設備是要做新的伺服器用的，就壞掉了。」

新竹交大天花板內，水管被震破後，包含走廊至少4間電腦教室全都遭殃。陽明交大學生：「超誇張，那些電腦應該全部都完蛋了，而且那教室主要是給人家做嵌入性系統的教室，所以那電腦應該開學後會很麻煩。」

對此校方表示，在工程三館4樓管道間主幹受損，才會漏水到3樓，一小時內就清理完畢，但電腦損壞的實際數量，還有財產損失，得需要進一步盤點釐清，但這深夜強震不只嚇壞師生，漏水的後續處理也是一大工程。