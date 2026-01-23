獨家／隨機攻擊？掃射豪宅10多槍 學生住戶驚逃

記者蕭羽秀、蔡効儀、蔡明憲、張博盛／台中報導

19日下午，台中順平路上一處豪宅遭不明人士持槍射擊，導致1樓停放的兩輛汽車和3樓、7樓陽台玻璃碎裂，留下多個彈孔痕跡。住戶嚇壞了表示，附近都是住中國醫藥大學學生和經貿園區的上班族，平時生活單純，沒有與人結仇，怎會在光天化日遭人射擊，懷疑嫌犯是隨機犯案。對此，警方表示將會積極查緝，不過一天沒逮到人，學生們至今仍不敢回家。

位台中的豪宅發生槍擊事件。

連續的砰然巨響，豪宅2個層樓的陽台強化玻璃瞬間被擊碎噴飛滿地，全都是玻璃碎片，連衣架也被震到地上。

陽台牆壁玻璃碎裂。

不只如此，就連停放在一樓的兩輛汽車也被擊碎，車窗被射擊成蜘蛛網狀，留下彈孔痕跡，讓住戶嚇壞了。

車窗上留下蜘蛛網裂痕。

受害民眾：「很害怕，因為附近都是學生居多，沒有自己保護自己的能力，剛好學生也在，住戶也在裡面的話，滿危險，滿不堪設想，到底有沒有一個恐嚇的狀況？這可能還有公共危險（問題）。」

記者：「驚悚的槍擊案，就發生在台中順平路上的一棟豪宅，根據了解，疑似是不明人士在對面大樓持槍射擊，才會導致豪宅的3樓和7樓陽台玻璃被擊毀。」

19日下午2點多，台中豪宅突然遭不明人士射擊，附近民眾至今仍心有餘悸，因為附近大多都是住中國醫藥大學水湳校區學生和經貿園區上班族，生活相對單純，怎麼還會發生這樣的狀況。

受害民眾；「不太可能結冤仇，治安隱患有很大的一個隱患，是大白天竟然敢恣意妄為，感覺是隨機攻擊，不知道下一棟會在哪裡出現，（小孩）就是不敢回去（房內）。」

仔細看，嫌犯還特別朝強化玻璃4個角落射擊，難道是有備而來嗎？

第六分局何安派出所副所長林成華：「（玻璃）遭鋼珠毀損，警方目前已調閱監視器，積極查緝偵辦中。」

住戶疑似在現場撿到鋼彈，目前警方也積極查緝中，後續將朝毀損方向偵辦，而如果嫌犯所使用的槍枝具有殺傷力，也會另依槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌偵辦。只不過嫌犯一天不落網，學生們恐怕無法安心。

