獨家／雇主控看護虐待！強壓頭、插鼻胃管 89歲父哀嚎

有民眾指控，家中的外籍看護虐待89歲的父親，強壓頭部插入鼻胃管。（圖／東森新聞）





有民眾指控，家中的外籍看護虐待89歲的父親，強壓頭部插入鼻胃管，事件曝光後9天，這位看護就跑到台中，明明都離開了，每個月還要負擔3000多塊的保費，擔心其他長者也會遭殃，因此堅持要「廢聘遣返」，對方竟然還反控，直到最近找了律師提出要解約，似乎還想留在台灣。對此求證看護的律師，他反控雇主「不願意放人」。

阿公vs.遭控施虐外籍看護：「你做什麼。」

餐桌旁，只見89歲的阿公突然被外籍看護死死掰住頭部，強制要把鼻胃管插入，怎麼掙扎都沒用。阿公vs.遭控施虐外籍看護：「啊啊啊啊，艱苦艱苦。」

阿公痛苦哀嚎，但看護仍沒有要停下，一直到其他人趕來，她才終於停手，面對雇主家人的提問，支支吾吾說不出原因。雇主家人vs.遭控施虐外籍看護：「（誰跟你講的），姐姐，因為姐姐有用。」

雇主吳小姐心碎指控，這名印尼籍看護趁家人不注意的時候，擅自操作鼻胃管，導致父親痛苦不已。事發過後僅僅9天，這位看護就上演失蹤記，離開基隆跑到台中。

2023年12月到現在，即使看護沒在工作，吳小姐仍得替她出就業安定費、健保費、職災保險費，一個月大約3100元，這兩年的時間已經付出7萬塊錢，讓她覺得實在太荒謬。

雇主吳小姐：「看護要求換雇主，我們跟她講說不行，因為你能力不夠，你這樣其實是你會去害到其他的台灣的老人，我們希望她廢聘遣返。」

雇主擺脫不了就算了，就怕傷害到其他需要照護的長者，但對方提出廢聘轉出，也就是終止合約，外籍看護仍舊能在台灣工作，雙方始終談不攏。對此，《EBC東森新聞》求證對方的委任律師，他反控對方不願意放人。

遭控外籍看護委任律師：「比方說你不想在這邊上班，你本來就可以離開啊，假設說我們去申請廢止聘用許可，聘用關係到底存不存在，勞工局沒辦法認定嘛，因為聘用關係存不存在這件事情，必須要是法院來認定啊。」

雙方合約糾紛持續上演，如何落幕仍得交由司法來釐清。

