獨家》雙城論壇上海台辦作風惡劣 官方拒李驍東來台原因曝光

〔記者陳鈺馥／台北報導〕雙城論壇12月下旬將於中國上海舉行，上海市台辦副主任李驍東日前申請來台未獲准，已被陸委會駁回。我官員強調，中共對台祭出懲獨22條，並對國人進行跨境鎮壓，中方毫無善意，甚至充滿敵意，中國各省市台辦主任、副主任，我方都不會准許他們入境，除非特殊例外。

台北上海城市論壇今年輪由上海主辦，傳台北市長蔣萬安預計25日率市府團隊自台北出發到上海參加，26日論壇正式揭幕、27日台北團返台。但日前陸委會未核准上海市台辦副主任李驍東來台的申請，引發國台辦痛罵，「民進黨當局為了一黨一己的政治私利，頑固堅持台獨立場，一再阻撓破壞兩岸交流合作是非常不得人心的」。

對此，知情官員表示，上海台辦對待台商相當惡劣，在中國各地都有台商協會會長、副會長，在上海的台商是最多的，但回來參加海基會舉辦的活動卻最少，背後就是上海市台辦在阻擾、威脅當地台商，不要回來參加台灣政府或海基會舉辦的會議或活動。

官員透露，上海市台辦這些阻擾動作，很多台商都不以為然，既然上海市台辦主任、副主任對台灣沒有善意，我們就未核准李驍東的來台申請。但是基於台北市和上海市要舉辦雙城論壇，仍有一些實質市政交流和觀摩事宜，譬如中方要送小貓熊、台北市要送黑腳企鵝，上海方面有派人要來台北市立動物園看要安置小貓熊的館舍，中方動物園的兩位官員我們就有准許其來台，也准許上海市台辦一名處長級官員可陪同來台處理相關行政事務。

「上海市台辦主任、副主任不具善意，就不要來！」官員說，中國不准陸委會或海基會同仁去上海，根本就沒有對等、尊嚴，既然我們的人不能去上海，上海台辦高層對台不友善，也沒必要讓他們來。

官員表示，中共持續以懲獨22條要制裁國人，不斷做傷害兩岸關係的事，上海台辦還不准台商回台參加海基會舉辦的活動，基於上述各種原因，我方有理由駁回讓上海台辦官員來台，但我們基於台北、上海市政交流需要，仍有核准一名台辦聯絡處處長可陪同來台，日前該團已經返回上海。

他強調，除了反統戰一些反制作為之外，我們是很務實處理兩岸交流，並協助地方政府進行「實質的」市政交流。中央已核可動物園物種交流的MOU，同意台北市贈送黑腳企鵝，中方也會贈送小貓熊給台北市。

