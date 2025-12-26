獨家／雙城「未參訪上海地鐵」時機敏感 避免與台北比較？

在上海想搭地鐵必須先過安檢。（圖／民眾提供）





2025雙城論壇，26日悄悄拉開序幕，只是同一天，台北市政府正好進行大規模維安演練，而就在這樣的時間點，雙城論壇的媒體採訪行程中，最終並未安排參訪與捷運相關的行程。是否擔心比較之下，影響雙方默契，引發外界聯想，引人關注。我們也透過民眾視角，來看看上海地鐵與台北捷運的維安差異。

在上海，走下地鐵，一階一階往下，下一關就是安檢，乘客必須將隨身包包、行李，放上輸送帶，通過X光檢驗，沒有例外。這就是現在上海地鐵的日常畫面，想搭地鐵，先過安檢。

不只X光檢查，在陸方地鐵系統中，也可能隨機查驗身分證，各站點都有警方巡邏，搭配金屬探測，甚至手上若攜帶不透明液體，也得當場打開試喝。整體規模，宛如台灣國慶活動等級的安檢，卻是上海地鐵的日常。

原本地鐵站，也是雙城論壇媒體參訪的行程之一，但最後關頭卻臨時取消。12月26日雙城論壇媒體先遣團，原本有機會將地鐵或機場捷運，作為第一個參訪點，但最後未能安排，改為濱江治理參訪。外界推測，可能與台北市政府正值大規模演練，時間點過於敏感，不願被外界比較有關。

是否刻意避開比較場景，或許也因為上海方面理解，1219隨機攻擊事件，對台灣社會帶來的陰影。一旦引發比較，恐怕影響雙城論壇整體氣氛與互動默契。

而就在同一時間，台北市政府的維安演練全面升級，模擬歹徒在捷運站內犯案，警力必須即刻到場，並同步管制捷運各出入口，確保人潮不致混亂。

警方：「不要再下來了，趕快離開捷運站。」

警方依最高原則，確保捷運出入口「只出不進」，全面拉高警戒層級。而在台北捷運維安強化的同時，雙城論壇也已低調展開。

上海方面，不論是在機場捷運或地鐵系統，都採取相當嚴格的安檢措施，整體氛圍相對壓抑；而同一時間，台北市政府正進行高強度演練，外界難免將兩者並列觀察，也讓這場市政交流，被視為一場無形的比較。