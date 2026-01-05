獨家／雞排漲價潮！派克部分商品、協力香雞排「漲5元」

最近雞排店掀起漲價潮，其中知名連鎖雞排店派克，有些分店1/1起部分商品調漲5元。（示意圖／東森新聞）





不管是點心還是宵夜，吃一塊雞排好罪惡、好滿足！但最近雞排店掀起漲價潮，其中知名連鎖雞排店派克，有些分店1/1起，部分商品調漲5元，協力香雞排也從75元漲到80元，阿國香雞排也貴5塊錢。有業者指出，就是因為雞肉價格沒降多少，加上電費、人力成本增加，只好漲價。

整塊雞排下鍋油炸，換上金黃外衣，外層酥脆內層軟嫩，吃起來好滿足。沒想到新年剛開始，雞排店掀起漲價潮，其中連鎖派克雞排台中太平店1/1起部分商品調漲，無骨脆皮雞塊75漲到80元，脆皮香嫩雞腿丁也漲了5塊錢，宜蘭礁溪店1/1起，脆皮雞排沒有漲，但脆皮鮮魷漲了5元，總公司說明，價格由各分店自行調整，不過全台雞排都在85元內。

顧客vs.雞排店人員：「（上次來吃還75耶），對我們前幾天漲。」

另一家協力香雞排，不少分店1/1也調漲，雞排從75元漲到80元，貴了5元，有店家的招牌直接將價格撤下，上頭也有更改過好幾次的痕跡。

民眾vs.記者：「我覺得（漲5元）可以，（怎麼說），不會到落差太大，就還可以接受，還是會去買，但是會付錢的時候，會有點心疼。」

除了派克、協力部分商品漲5元，阿國香雞排台中潭子店，公告因為原物料調漲，今年起香雞排、雞腿排，還有雞腿都漲5元。魔王狂爆雞排中和連城店，上個月也漲5塊，原味雞排來到80元，蘆洲九芎店同樣貴5元，脆皮雞排85元。

民眾vs.記者：「（一塊雞排）75 80應該差不多，以前好像也是60、70，（大概到多少錢的時)，你就覺得真的太貴了），100塊沒辦法找的時候，就可能70、80就還好，但如果漲到90，可能就會再想一下，90就差不多快一餐了。」

詢問雞排店業者，目前雞肉還在高檔，雞胸一公斤90~95元，過年前會更貴，加上電費成本，以及基本工資提高、人力成本增，因此不少店家1月起調整價格。只是對消費者來說，一塊雞排逼近便當價，就怕越來越貴，想罪惡一下，荷包會喊痛。

