獨家／雞界「藍寶堅尼」！印尼黑毛雞一隻可賣「7－8萬」

藍寶堅尼雞，這種黑毛雞來自印尼，一隻可以賣到8萬元。（圖／東森新聞）





有甘蔗雞、還有玉米雞，那您有聽過「藍寶堅尼雞」嗎？這種黑毛雞來自印尼，一隻可以賣到8萬元！也可以燉成雞湯，具有極高的營養價值。但餐廳業者跟我們透露，顧客普遍吃不慣，因為藍寶堅尼雞的肉質偏硬，不太好入口。

小雞破蛋而出，從頭到腳都是黑肉底，看上去很像烏骨雞，但別被牠的外表給騙了。不要看這樣一隻雞黑麻麻，牠有個超厲害的名字，叫做藍寶堅尼雞，牠成年之後一隻可以賣到8萬元。

全身黑到發亮，還帶點墨綠色澤，農場內四處跑，這就是雞界的藍寶堅尼，原產於印尼，雖然眼前這一隻有混種，但還是藏不住那股霸氣。

農場業者劉小姐：「牠們也會比較兇，牠還會追著我跑，地域性滿強的，在印尼的話牠們也會被當作鬥雞來比賽。」

除了這隻雞界富豪吸睛，梵天雞、日本矮雞也特別，白色的梵天雞帶點黑紅點綴，看起來非常高貴，腳上還自帶毛毛雪靴，可以長到80公分高，差不多和1歲小孩一樣大，日本矮雞則是顏色鮮豔，體型跟鴿子類似，被當成寵物雞，雖然都是雞，但也不是每個都能做料理，曾有業者推出藍寶堅尼雞湯，烏黑雞肉燉成高湯，滿滿都是營養，價格不便宜，半隻雞八千八百元，一隻雞則是一萬兩千八百元，但業者說雞肉的口感消費者吃不習慣。

餐飲業者Jack：「印尼黑雞（藍寶堅尼雞），牠的肉質偏硬，所以即便牠的營養價值高，可是民眾有時候吃的是吃一個口感。」

而大家常聽到的北京油雞則有兩種，一種是台灣常見的庶民美食，一個則是中國的雞種，是清朝的宮廷御用雞，被稱為雞界鳳凰，肉質鮮嫩外傳連慈禧太后，都喜歡喝這雞湯，也有雞走模仿路線，像是這隻紅腹錦雞撞臉川普，尤其是頭上的金毛，完全是神來一筆，同樣都是雞，身價跟樣貌卻是大不相同。

