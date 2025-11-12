獨家/雨灌蘇澳煙波釀30車泡水！消基會點出「1賠償關鍵」恐左右飯店責任

記者李育道／台北報導

煙波大飯店地下停車場被豪雨淹沒。（圖／翻攝自Threads @rabbitbee99）

受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下暴雨，知名觀光飯店「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」地下停車場遭洪水灌入，約30輛旅客車輛受困泡水。飯店雖在聲明中強調已提供房費全免、接駁補助，並「協助登記、聯繫保險公司」處理理賠，但是否足以履行法律義務，引發外界關注。

煙波國際觀光集團表示，事發當時飯店共有133間、約280名旅客入住，第一時間即啟動防颱應變措施，提供照明與餐食，並安排接駁車協助返程。針對地下停車場受淹部分，飯店指出已協助登記受損車輛、主動聯繫保險公司處理理賠程序，後續將全力配合補償與清理。

業者表示，針對地下停車場受淹部分，飯店指出已協助登記受損車輛、主動聯繫保險公司處理理賠程序，後續將全力配合補償與清理。（圖／煙波集團提供）

不過，有旅客在網路上爆料，昨晚雨勢極大時下樓詢問能否提早退房並將停在地下二樓的車開離，卻遭飯店人員阻止，理由是「外面封路、開出去會拋錨」，還表示「停在地下一樓有抽水馬達會沒事」。但旅客指出，當晚約晚間8時水已淹到膝蓋高度，防水閘門仍未關閉，疑似飯店經理的人員仍阻止車主開車外出，結果車輛最終在水勢暴漲後整台滅頂。

有旅客在網路上爆料，昨晚雨勢極大時下樓詢問能否提早退房並將停在地下二樓的車開離，卻遭飯店人員阻止。（圖／煙波集團提供）

對此，消基會秘書長陳雅萍律師受訪指出，飯店目前僅稱「協助登記、聯繫保險公司」，並不代表已盡法律責任。依《消費者保護法》規定，若業者在管理或防災措施上有疏失，就須負擔損害賠償；若能舉證設施符合當前科技水準且確屬不可抗力天災，才可能免責。舉證責任在業者一方，必須說明並證明無過失。

陳雅萍強調，若旅客反映想開車離開而遭飯店阻止，這樣的「管理行為」就成為法院判定有無過失的重要關鍵。「防水閘門何時關、是否封閉出口、旅客能否安全離開」等細節，都會被視為業者有無疏失的依據。她也舉例，早年墾丁曾發生類似案件，飯店主張天災免責，但因未及時開放閘門讓車輛撤離，最終仍被判須賠償。

消基會陳雅萍秘書長強調，若旅客反映想開車離開而遭飯店阻止，這樣的「管理行為」就成為法院判定有無過失的重要關鍵。「防水閘門何時關、是否封閉出口、旅客能否安全離開」等細節，都會被視為業者有無疏失的依據。（圖／煙波集團提供）

至於若停車場由第三方代管，責任仍難以切割。陳雅萍說，住宿服務通常包含停車服務，屬於「附隨義務」的一部分，消費者與飯店間已形成整體消費契約，飯店不能以「委外管理」為由推責。後續飯店可再與代管業者求償，但對外仍應負主要責任。

她也提醒受災旅客，應第一時間保留現場證據，包括受損照片、對話紀錄、監視器畫面與修車單據等；若要修車應先通知業者，並可透過消保官申訴協商，爭取後續賠償，比提起訴訟更快速與彈性。

