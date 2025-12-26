獨家／雪地冰面怎防滑 遊客可備登山杖、鞋裝冰爪

登山客自備登山杖和登山鞋，達到雪地防滑。（圖／東森新聞）





到山上追雪，除了保暖措施，最怕的就是車子在結冰路面打滑，或是走路時滑倒摔傷。有不少遊客自備登山杖，一旦遇到泥地或雪地，前端的金屬杖尖，可以插進雪地或冰面，增加抓地力；鞋子也能套上簡易冰爪，加強摩擦力。另外，有經驗的駕駛也提醒，車子最好四個輪胎都加裝雪鍊，下坡時才不容易打滑失控。

想上山一覽銀白雪景，但路面一旦結冰，就潛藏危機。原本用來爬山的登山杖，在雪地裡也能發揮止滑功能。一般登山杖除了握把、杖身，最重要的就是底部的止滑裝備；通常保護膠套會用在平緩坡度的地面或山路，拿掉保護膠套後，就會露出尖尖的金屬杖尖，主要用在薄冰的雪地或泥地，提供抓地力。

賞雪遊客：「理論上應該要用金屬頭，但是我們比較懶一點，所以現在沒有拔掉膠頭。」

除了登山杖，腳下裝備也不能輕忽。一般雪鞋雖然具備保暖、防水功能，但防滑效果有限，不少民眾會加裝簡易冰爪或雪爪，能刺入雪地或冰面，增加摩擦力，而且可隨時穿脫，便宜又實用。

通常上山追雪一定要穿雪爪，因為結冰地面容易失滑，又有積雪，但雪爪抓地力比較強，走起來也比較穩。

賞雪遊客：「抓地力差很多，原本會打滑，現在就不會了，會牢牢抓住，電商平台買大概四、五十塊而已。」

不過前往合歡山，尤其行經容易打滑的水晶宮路段，對車輛更是一大考驗。如果不是四輪傳動車，就算只在前輪或後輪裝雪鍊，仍可能打滑失控。有經驗的駕駛分享撇步。

追雪團團員：「前驅車只裝前輪，或後驅車只裝後輪，如果轉向輪沒有裝，下坡遇到結冰路面，車子就會打滑，可能直接滑去撞山壁，所以我們會四輪都裝。」

冬天山區氣溫變化快，路況也難以掌握，除了做好保暖措施，防滑裝備同樣不可少，才能安全追雪、安心賞雪。

