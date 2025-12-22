獨家／雷達站副站長騙砲射後不理！小三還遭求償30萬 官兵集體酗酒意外曝光

民視新聞／蘇恩民報導

負責監控台灣海峽共軍動態的阿里山雷達站，驚爆重大軍紀醜聞！上尉副站長莊智斌被控假單身上交友網站撩妹騙砲，事後人間蒸發，老婆竟突然現身向受害正妹索賠30萬元，還意外曝光雷達站官兵經常性集體酗酒、莊男營內違規拍攝戰情室電腦、穿內褲躺寢室勃起撩妹等離譜影像。軍方已將莊男記2大過並調職處分。

莊男違紀拍攝戰情室影像。圖／范女提供阿里山雷達站隸屬海軍海洋監偵指揮部，是國軍監控共軍在中國東南沿海及台灣海峽動態的重要情蒐據點，常年有陸戰隊兵力防守，一般人難以靠近，過去曾發生中國觀光客假藉旅遊阿里山名義，向附近居民打聽雷達站佈署情況等疑似共諜刺探軍機事件，可見該站是極為機敏的戰略要塞，沒想到副站長竟帶頭酗酒，還洩漏戰情室及雷達站內外影像，保防觀念蕩然無存。

今年8月下旬，莊智斌上Tinder交友網站和一名范姓髮型設計師配對成功，隨即展開熱烈追求，8/28先藉口理髮到工作室找范女，當天還以情人節快到了為由送花，並邀約9/2一起用餐，期間不但每天噓寒問暖、多次叫外送到店內，還曾親自送飲料過去，車子違停被拖吊，讓范女既窩心又心疼。



莊男撩妹很有一套，曾問范女「有什麼夢想？」聽范女回答「沒耶。」便說：「那給妳一個夢想，好好喜歡我。」還告訴范女：「我做了一個很奇特的夢，在妳家浴室洗腳，妳叫我『寶貝』……。」並試探性詢問：「好像沒問過妳的底線，不知道會不會踩到？」此後莊男便稱呼范女「寶貝」。

莊男自拍雷達站外銷毀資料畫面。圖／范女提供

范女雖然暈船，並開心和閨密分享「遇到不錯的男生」，仍小心探詢莊男婚姻狀況。9/2晚間，范女特地調假赴約，2人先到高雄左營ROMA ROMA餐酒館用餐，再到另一家酒吧DUD續攤，聊到雙方家庭，莊男自稱離婚有小孩，離婚原因是前妻偷吃學長被他抓包，卻刻意不提再婚，范女追問莊男前妻漂不漂亮？他秒回「沒妳漂亮」，終於讓范女卸下心防，誤認莊男單身，同意一起搭計程車回女方住處，還大方向閨蜜宣告他是男友。



接下來20天莊男休假就去范女住處，還邀雙方朋友一起唱歌，9/11甚至在營中私訊「寶貝，我買個包裹寄去妳家。」並稱禮物是「秘密」，結果竟是情趣用品。



更離譜的是，莊男為了把妹，完全無視軍紀，經常營內集體酗酒，根據他傳給范女的照片，顯示莊男9/9、9/10、9/11、9/14、9/21日凌晨都在營內酗酒，還親自錄下所屬喝到吐，一群官兵起鬨嬉鬧的影片，若當時台灣海峽有共軍異常活動，雷達站能否發揮戰力，十分令人懷疑。

莊男在營區內自拍喝酒畫面。圖／范女提供

不僅如此，莊男身為雷達站副主管，竟還外洩戰情室、營內外環境及銷毀雷達站文件影像，甚至自拍躺寢室、僅穿內褲勃起的噁照傳給范女，都嚴重違反保防規定。



范女不知深陷愛情謊言，直到9/23莊男送她去高雄車站搭車回老家後，莊男突然對她冷淡，且不再回覆訊息，甚至封鎖她LINE，范女無法接受，急上網搜尋莊男背景，發現脆上竟有女生標記他，10月初上「靠北海軍」發文質疑遭騙色，10/2莊男才連繫范女並道歉。



令范女崩潰的是，當晚接到同樣任職海軍、自稱莊妻的蘇女私訊，第一時間以為是莊男前妻，還告訴對方「莊先生說妳偷吃學長被抓到。」蘇女回稱「那不是我，是他前妻。」才驚覺莊男隱瞞再婚事實，自己不但被騙淪小三，隔天10/3一早還收到莊男訊息，表示妻子要她賠償30萬元。

莊男在營區內自拍喝酒畫面。圖／范女提供

范女怒問莊男「你為什麼不早點告訴我？你沒跟我說你再婚這件事？」莊男坦承「我沒有想要說」、「她是我第二任太太。」范女痛批莊男「這件事從頭到尾都是你的錯。」莊男也認了「我知道。」並請求范女刪除網路PO文。



至於莊妻索賠30萬部分，莊男宣稱會盡快處理，但范女刪文後，莊男又人間蒸發，隔天莊妻私訊范女，表示老公已坦承有打砲，足以證明有發生性關係，還要范女上網查侵害配偶權，「我去警局備案吃虧的絕對是妳，而且還要支付我更高費用。」

莊男隱瞞已婚身分撩妹騙砲。圖／范女提供

范女問莊妻：「所以妳的意思是要我現在給妳30萬？」莊妻回答：「對。」還稱：「妳聰明人，侵害配偶權賠多少錢，妳可以去查，我對妳仁慈了，我也有錄到妳坦承有做愛，妳應該先調查完婚姻狀況再發生關係。」范女反問：「我又不是調查局的，請問我怎麼查？我不知道是妳先生騙的第幾個女生？妳也是女人，換做是妳，被人家騙色後對方人間蒸發，突然冒出一個老婆來索財，妳做何感想？」



范女自認莊男刻意隱瞞已婚身分騙砲，她也是受害者，拒絕支付30萬元。事後軍方主動聯繫范女詢問事件經過，並請求提供部分事證，日前已將莊男記2大過並調離阿里山雷達站，其餘參與酗酒的官兵則被記申誡處分。





















