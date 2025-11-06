獨家／電動輔具「當車開上路」載幼童 低矮三輪車險騎內車道

記者胡時瑛、何正鳳／高雄報導

行動不便的民眾利用輪椅輔具外出，常會有人在輪椅上加裝電動車頭，時速最快可以達到30公里，不過有民眾目擊，在鳳山有人騎改裝輪椅在慢車道上，腿上還抱著不到2歲的寶寶，看起來有點危險。另外在左營也有民眾，騎著車身特別低的電動三輪車，在內線和轎車爭道，更是險象環生。

輪椅改裝而成的電動三輪車，行駛在內車道上，與自小客車爭道。

三岔路上一台看起來像是輪椅的電動三輪車，車上還插有一個小紅旗，在路口停等紅燈，車身明顯比旁邊的機車低很多，綠燈前行一路騎在內車道上，得和自小客車爭道。

廣告 廣告

民眾：「比較高的車就看不到他，應該要騎旁邊一點，不然太危險了。」

另外還有在鳳山的慢車道上，前方這位女子坐在輪椅上，在慢車道上移動，靠近一看女子的輪椅前方還有一個車頭，誇張的是一名看起來不到2歲的小寶寶就坐在女子的身上。

南區輔具資源中心主任曾芸家：「電動的車頭，它是外掛上去的，它的時速就我所知現在的產品，它的時速最高可以開到30。」

由輪椅改裝、加裝電動車頭，時速大概是20公里起跳。

這種改造過的輪椅是在一般輪椅上加裝電動車頭，時速大概是20公里起跳，可以拆卸，不過危險性在於，如果在不平的馬路上，騎快的話車身可能不穩，容易翻車。

南區輔具資源中心主任曾芸家：「因為它車子也比較輕，那如果速度高，地面不平整的話，那他們翻車的事件也是時有所聞，所以他們都要學習，如果翻車要怎麼爬起來。」

左營分局博愛四路所長鄭煒：「無正當理由，在未劃設人行道之道路不靠邊通行，可處罰新臺幣500元罰鍰。」

女子騎乘改裝的電動輪椅，腿上還抱著不到2歲的小寶寶。

醫療器材範疇的行動輔具，在路權上視為行人，應該在人行道上行駛，沒有人行道的話要靠邊行走，不管是電動三輪車或是加裝車頭的改裝輪椅，像這樣穿梭在車陣中，罰鍰事小，如果行動不便又摔車，傷勢恐怕會比一般人更嚴重，還是別貪圖方便，騎在馬路上造成危險。

更多三立新聞網報導

國際聲譽排名揭曉！台灣首次入榜「打敗美、韓、泰」 中國倒數第3

86歲蕭萬長抗癌14年！5招養身訣竅曝 每週必喝「這湯」4次

普發1萬引爆衝突？國中生想自己領 媽媽給「50元」打發

不是含糖飲料！他每天狂喝「這飲品」慘了 醫：終生洗腎

