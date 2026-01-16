獨家／電暖器突竄火急撲滅 查看底座竟已製造17年

鹵素燈電暖器剛開15分鐘，就有燒焦味，還竄出火苗。（圖／東森新聞）





基隆有位民眾，買了一台鹵素燈電暖器，結果11日晚間才剛開15分鐘，就有燒焦味，還竄出火苗。他嚇得馬上斷電，將電暖器移到浴室，結果查看電暖器底座，竟然是2009年製造的。陳先生一想不對，因為他只用了8年，等於購買時這台電暖器就已經放置9年。對此廠商沒有回應。

當事人陳先生：「這個是滿厚實的。」

主機上頭被燒得焦黑，原本厚實的保護蓋也受不了瞬間火勢，被高溫融成不規則狀。

屋主陳先生：「我在這裡拉筋，然後就拉一拉怎麼聞到有燒焦味，然後沒多久就啪啪啪啪，就起火了，如果我們當時在睡覺就危險了，我第一時間把插頭拔起來，然後拎著它到浴室裡。」

11日晚間10點，當時陳先生在床邊拉筋，準備要睡覺，結果家裡的鹵素燈電暖器才剛開15分鐘，就發出電線短路聲音，一看發現，身旁的電暖器主機自燃，竄出火苗。

屋主陳先生：「有時候就怕說，一緊張把它打翻了，這個就比較麻煩，如果沒有拿到浴室，傷害會更大。」

還好火警時並不是在睡眠中使用，也因為反應及時，才沒有造成人員受傷，也沒延燒到房內其他物品。不過翻過來看看，暖氣機底座上頭標示製造年份2009年。陳先生使用了8年，等於購買時這台鹵素燈電暖器，已經距離製造日期有9年時間，但並不是放著不用就不會影響到使用品質。

水電專家周先生：「（機器）製造出來的話就開始在老化了，所以那個製造日期是很重要。它的燃燒位置屬於燈座，那電線接頭，那可能就是有發熱，導致絕緣體破壞短路。」

購買時除了注意年份，也要看是否有CNS認證，以及是否有防傾倒或防過熱等安全裝置。使用時避免使用多個延長線，也要避免電暖器被物品覆蓋。

一般來說，鹵素燈電暖器燈管壽命約2,000到3,000個小時，通常建議使用5年左右就要更換。冬日使用電暖器暖身子，要注意安全才能用得安心。

