獨家／電梯檢測重量不用砝碼！真人上陣 越重時薪越高

你有聽過體重越重賺越多的工作嗎？有公司在找電梯工讀生，主要檢測電梯承載重量，希望是份量十足的人來應徵，因為體重超過90公斤，時薪就是200，每多10公斤就再加10元。另外奇葩職缺還有徵信社要找感情破壞專員，平均月薪5萬來規劃結束關係。

一個接一個全部塞進電梯，超載嗶嗶嗶！但一超載總是讓人尷尬，不過這承重的數字怎麼來，其實是有一群人靠體重來賺錢。

奇葩職缺無奇不有，現在體重越重賺得越多，有公司在徵才，是在找電梯工讀生，如果你不到90公斤，那你的時薪是190元；但如果你的體重每增加10公斤，你的時薪就會再增加10元。

也就是說，像這位93公斤薪水200塊，更賺的則是105公斤的人能拿210元，以此類推無上限。但注意了，體重可不能浮報，因為得現場排隊量，主要幫忙檢測已經運行的電梯，從原本的搬砝碼變成人自己來，自備機車到處換點，補助交通費50元，一天工時大約7.5小時。

民眾：「那剛好因為有體重優勢的話，不就剛好滿適合這一份（工作）。」

厲害的職缺不只在找電梯工讀生，現在竟然有公司還在徵感情破壞專員。委託人vs.感情破壞專員：「我老公外遇了，（小姐冷靜，我們先了解事情經過。）」

遇到另一伴劈腿求助無門，徵信社開平均月薪5萬元，找人來幫忙感情諮商，甚至規劃結束關係，最好還要有法律背景，兩週超過30人應徵。

徵信公司副總高紓涵：「離婚的話又牽扯到經濟小孩，比例上來說是提高的，所以我們也需要徵這相關的演員。」

輕鬆賺錢誰不愛？你願意周休三日，還是維持休兩天，結果很意外，以一周工時40小時來算，只有一成勞工願意休3天。民眾：「應該（休）二日就可以了吧，因為工作做不完。」

畢竟要休3天，每天工時就得多兩小時，超過4成人希望上下班時間彈性，另一派則想準時。但不論是想靠體重賺錢、專業拆散壞感情，還是能休幾天，重點還是要錢給夠，才有動力上班。

