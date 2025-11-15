（獨家）《電車吃漢》更新太慢？Dcard揭「1集剪30天」苦笑：這是無限列車

〔記者廖俐惠／專訪〕《電車吃漢》自上線以來，吸引大朋友、小朋友的喜愛，就連爺爺奶奶都愛看，成為一家人茶餘飯後討論的話題。不過一集看過一集，總是嫌不夠看，望穿秋水等不到更新。Dcard Video團隊接受訪問，表示因為篇幅太過龐大，製作過程耗時久，就是更新慢的主因。

粉絲喜歡看《電車吃漢》的心情，Dcard Video的團隊並不是不清楚，不過他們也有苦衷。主持人兼剪輯師的Leo透露，他們並不是專做《電車吃漢》的頻道，還有Dcard調查局、尋奇等內容，「兩天一夜，至少就要派出4個人，素材15、16小時要順完，每支片要剪半個月到一個月，而且還不是只有剪《電車吃漢》而已。」

廣告 廣告

他們強調，正因為知道這個節目很受歡迎，對《電車吃漢》更不能馬虎，中間主持人、剪輯師還要針對這一集的內容進行討論。主持人Rio坦言剪輯十分費工，「要讓大家願意把一小時長片都看完，剪接師真的要想每5分鐘就要有一個故事點、笑點，配樂也不能一首用到底。」Leo身兼剪輯師，笑說剪接電車吃漢壓力當然不小，「我們都會說，這集換你剪接，歡迎來到無限列車。」長達15、16小時的素材必須濃縮成1小時的精華，對剪輯師來說簡直是場惡夢。

《電車吃漢》能在短影音時代突破重圍，讓觀眾靜下心來不快轉的看完一小時，剪接師是最大功臣。Leo感性地表示，每當聽到觀眾說看了《電車吃漢》後覺得「長影音沒有輸」，總是讓他很欣慰，他回憶起早期剪的YouTube影片節奏較快，從事剪輯工作7年、遇到了《電車吃漢》後，才發現自己是會剪接的人，而《電車吃漢》正是他的代表作，「如何用說故事的方式，安排情緒節奏以及氛圍，《電車吃漢》要留更多呼吸、放慢腳步，帶來沉浸感。」

類似的想法，攝影師Nakaw也有，她是《電車吃漢》中唯一一位全勤的成員，她從實習生轉成正職，形容自己就是跟著《電車吃漢》長大，「我不再是按表操課、無聊的攝影師。」因為在訪談當中，Nakaw專心聽故事的同時，也得立刻思考該如何拍攝，她認為自己像個「隱形主持人」，Leo也感謝Nakaw適時吐槽、幫忙補問，補足他們有所遺漏的地方，讓內容更加豐富，是不可或缺的存在。

【看原文連結】

更多自由時報報導

立刻停止食用！美國Costco召回2款受歡迎科克蘭商品

錫蘭缺席走鐘連拿兩大獎！蔡阿嘎、Joeman槓龜 最大贏家是他

Andy老師入行10年拿首座走鐘獎！哽咽淚謝：媽媽說別害人

館長遭爆「逼員工睡館嫂」 蔡阿嘎走鐘獎偷酸一句網暴動

