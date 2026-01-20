獨家／霍諾德將徒手攀101！攝影師全程直播 風險高

霍諾德要攀登101，造成全台熱烈討論。（圖／東森新聞）





國際攀登好手艾力克斯・霍諾德，這週六即將挑戰徒手獨攀台北101，他的攝影團隊已經提前場勘，架設相關器材。其實要完成這項極限運動挑戰風險很大，不只考驗攝影師的體力，還有光圈、鏡位的拍攝技巧，就擔心會有直播斷訊的風險，也不能用空拍機代替真人拍攝。

塑膠袋套住攝影機，四面八方用繩索固定，綁上鐵梯滑軌，瞻前顧後，反覆確認整套裝備是否防水，並持續測試訊號同步有沒有秒差。霍諾德24日就要挑戰徒手攀登508公尺高的101，除了來現場圍觀的民眾很好奇，也已經有不少人期待串流平台上的直播，但攝影師一起登頂，風險不大嗎？

極限運動攝影導演烏拉：「這類型的攝影師，他們一定要能夠掌握安全繩，甚至攀爬的能力。如果今天吹大風的話，攝影師不小心一個滑腳，他的手放掉了，攝影機要嘛就會落到地面，要嘛就是可能因為懸掛的時候，會去撞到挑戰者。」

就算攝影師們也有攀登經驗，要完成這場101獨攀挑戰直播，難度的確很大。極限運動攝影導演烏拉：「大型攝影機通常需要手動光圈調整，甚至鏡位。比如說遠距調整，可能你在下面看到的是烏雲，可是爬上去的時候，可能就會有曝光的狀態，所以要進行這樣的調整也是不容易。」

為了讓觀眾更身歷其境，攝影師可能會先上攀，由上往下拍出刺激角度，也更擔心會干擾挑戰者，或是直播突然中斷，因此不能用空拍機代替真人拍攝。霍諾德要攀登101，造成全台熱烈討論，連國外脫口秀也搞笑模仿。

節目《Saturday Night Live》：「當然，能在台北市做這件事是我的榮幸，是的，我也很興奮，我從來沒有和台灣女性交往過。」

101將迎來國際性的創舉，全球觀眾都在看，艾力克斯・霍諾德當天如何憑著雙手雙腳，步步登頂。

