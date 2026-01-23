獨家／霍諾德徒手攀101到數！ 週五彩排「愛妻相隨」

穿著藍色上衣的男子就是攀岩家Alex Honnold，他從車上下來後，深深擁抱他的妻子Sanni。（圖／東森新聞）





知名攀岩家Alex Honnold即將在週六上午9點，挑戰徒手攀爬台北101。曾有科學家分析，他的杏仁核對恐懼刺激反應較低，但霍諾德曾說，是用經驗來降低風險！《EBC東森新聞》也獨家訪問台灣知名攀岩家，才剛接受華盛頓郵報專訪的林雋，他分析，台北101的外觀設計，其實有助於攀登。

穿著藍色上衣的男子，就是攀岩家Alex Honnold，他從車上下來後，深深擁抱他的妻子Sanni，兩人道別之後他才離去，101董事長賈永婕已經在旁等待，兩人握手寒暄，賈永婕還號召大家幫Honnold加油。週五就是挑戰前一天，跟週三不同，Honnold彩排時拿掉繩索，真的徒手爬101，內部高樓餐廳有民眾看到他探頭，相當驚喜。

傳奇攀岩家Alex Honnold攀登台北101進入倒數，在他的路線下方信義廣場這邊，將成為一大的搖滾區，現場還有很多的工作人員正在進行籌備的工作，轉播到時候就會在這邊來進行。

挑戰前一天負責轉播的主持群也有到現場綵排，包含左起是資深體育主播Elle Duncan ，最右邊是世界級職業攀岩家Emily Harrington，主辦方設置轉播會有10秒延遲，以因應突發狀況出現。

世界矚目這場極限攀登，尤其這次挑戰沒有繩索，地面也沒有軟墊等防護。一般人可能認為這簡直不要命了，2016年有研究團隊針對Honnold進行分析，發現他對於恐懼接受度確實比常人高。

傳奇攀岩家Alex Honnold：「克服那種恐懼的最好辦法，是慢慢累積讓自己逐漸習慣，若害怕戶外攀岩，是擔心繩索會斷，那就攀離地面幾呎，在繩索坐一下，彈一下，學習信任裝備，接著再有系統地挑戰更大挑戰。」

Honnold靠著不斷累積經驗克服恐懼，而且他也透露，為了此次挑戰，做了兩個多月的規劃與準備。雖然爬摩天大樓相對攀岩罕見，但在其它專家眼裡，101的結構設計其實是有緩衝。

攀岩專家林雋：「攀爬到那個節，往上並沒有太多的話，他如果隨時想要休息或者是決定要放棄這一次的攀登的話，他隨時可以下攀，就是徒手再爬回這個高度平台的高度。」

8層樓就有一斗小小平台，讓Honnold進可攻退可守。事實上，這項挑戰他等13年了，只是當時因安全與時程評估未能達成共識，合作計畫最終喊停。如今他捲土重來，要用30年經驗織成防護網，再立創舉。



