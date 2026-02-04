獨家／霍諾德登頂台北101摸的避雷針他做的 全公司大叫、驕傲、狂喜

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

霍諾德 Alex Honnold 登頂台北101成功時摸的避雷針是【恆豐環球】公司做的。董事長黃今回憶當時：全家、全公司大叫，好驕傲、好開心、好狂喜。（圖／翻攝自Netflix Sports）

霍諾德Alex Honnold赤手獨攀台北101大成功。當他驚險爬到最頂端，摸到台北101避雷針時，全球有620萬人觀看，再加上臺灣各家電視、網路媒體同時連線還有現場觀眾，都同時見證這歷史時刻。當中最開心的就是那根【臺灣避雷針】的製造者-恆豐環球公司董事長黃今。他興奮的告訴《三立新聞網》，當天他看到時，全家、全公司一起狂叫、大喊、真的好驕傲。

霍諾德Alex Honnold登頂台北101成功時摸的避雷針是【恆豐環球】公司做的。（圖／翻攝自Netflix Sports）

霍諾德爬到台北101最高端握住的避雷針 幕後團隊熱血曝光

霍諾德Alex Honnold赤手獨攀台北，驚險、刺激，讓全世界都看到了臺灣。當他一步一驚險，展現高超的專注力，慢慢往上爬時，全球超過600萬人的心，都聚焦在他身上，心都揪在一起了。當霍諾德爬到101最頂端時，近距離攝影機拍到他摸那根臺灣避雷針時，全場歡聲雷動。



外界不知道的是，製造那根臺灣避雷針的是臺灣傳統產業【恆豐環球公司】。當天恆豐董事長，也在電視機前激動、吶喊。因為自家的產品隨著Netflix全球直播，全世界都看到了。



霍諾德壯舉雖已經過去多天，但恆豐環球董事長黃今分享2026年1月25號那天的早上，依然興奮開心………



霍諾德攀登當天，恆豐團隊同樣守在直播前緊盯畫面。原本只是單純替這場極限挑戰捏把冷汗，沒想到當霍諾德在塔頂穩定住身體、手握避雷針時，團隊負責人當場驚呼：「那是我們公司生產、安裝的避雷針！」這個完全沒有預期的畫面，讓現場所有人又驚又喜，立刻與當年負責安裝的師傅們熱烈討論，大家一致覺得「與有榮焉」。

霍諾德Alex Honnold登頂台北101成功時摸的避雷針是【恆豐環球】公司做的。（圖／恆豐環球股份有限公司提供）

（圖／恆豐環球股份有限公司提供）

避雷針是鎂光燈外的產業 黃今：因為霍諾德被世界看見

這場透過串流平台向全球直播的壯舉，被外界估算行銷效益高達數十億元。事件過去一週，恆豐團隊的心情依然難以平復。負責人坦言，工程產業長期站在鎂光燈之外，平日被看見的往往是外觀設計與話題事件，真正攸關公共安全的設備，很少成為焦點。這次因為霍諾德的挑戰，讓公司意外被世界看見，除了驕傲，也更加珍惜這份難得的幸運。許多業主朋友事後打電話來「打趣吹噓」，氣氛既溫暖也真實。

（圖／恆豐環球股份有限公司提供）

霍諾德回美國後參加《吉米夜現場》親揭驚心瞬間。（圖／翻攝自《Jimmy Kimmel Live》YT）

不只台北101避雷針 台積電、高鐵、故宮南院避雷針也是他們家的

談到未來如何看待這次經驗，恆豐環球董事長黃今表示，無論是超高樓建築、捷運高鐵等交通工程，或是高科技廠房如台積電等，他觀察長期合作的業主都有一個共同特質──對安全與品質高度認真。工程的完成，從來不是單一公司能獨立做到，而是仰賴協力廠商彼此精準配合。在公共安全的前提下，真正重要的不是話術，而是態度。



「我們一貫的原則，就是符合法規、追求認證。」負責人強調，公司最有力的行銷，不是廣告，而是口碑。「別的業主會打聽，我們的業主會主動介紹。」這次因新聞帶來的曝光，是可遇不可求的運氣，但真正能長久走下去的，仍是對專業、責任與安全的堅持。

（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》臉書）

（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》臉書）

（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》臉書）

（圖／翻攝自《賈永婕的跑跳人生》臉書）

（圖／翻攝自Netflix Sports）

（圖／翻攝自Netflix Sports）

（圖／三立新聞網資料照）

（圖／三立新聞網資料照）

（圖／翻攝自Netflix Sports）

林偉竣剪輯自「象山看台北」即時影像記錄2025年6月24日下午4時左右的台北101遭雷擊瞬間照片。（圖／翻攝自鄭明典臉書）

（圖／Netflix提供）

▼【Alex Honnold Free Soloing 】Alex Honnold BEST MOMENTS Free Soloing Taipei 101 | #SkyscraperLIVE | Netflix（影片來自YouTube－Netflix頻道，若遭移除請見諒）

