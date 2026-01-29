獨家／露臺擺儲物櫃遭檢舉「違建」！ 屋主訴願遭駁回

儲物櫃組裝在露臺上，沒想到卻遭人檢舉是「違章建築」。（圖／東森新聞）





買房是很多人的夢想，然而要買到景觀大露臺更是難上加難。新北就有一名黃先生多花好幾百萬，買了一間有露臺的房子，為了方便擺東西，買了日本進口儲物櫃，組裝在露臺上，沒想到卻遭人檢舉，說這儲物櫃是「違章建築」。他不服提出訴願，竟然遭到駁回，讓他不滿大酸，難道洗衣機也算違章建築嗎？

過年前夕不少人都會大掃除，然而這名屋主也不例外，走進儲物櫃，把東西整理好，只是越整理越辛酸，原因是...

屋主黃先生：「我買這麼大的露臺，你不放東西，難道我要養狗嗎？我要養雞嗎？當養雞場嗎？不對吧，我露臺我就是要拿來放東西用，我又不是全部搭起來，我又不是搭什麼鐵皮屋。」

花了10萬多塊自行安裝日本進口的儲物櫃，沒想到裝在自家露臺，卻被人家檢舉，去年4月拆除大隊還派人到現場勘查，結果最終認定是違章建築。

屋主黃先生：「他跟我講說，有門、有天花板，然後有牆就算是違建，那我就問啊，那洗衣機算不算違建。」

當初屋主買一大一小，其中這一個儲物櫃，就因為有這中間隔板，就被認定沒有違法。屋主黃先生：「我覺得非常不可思議啊，怎麼會有人儲物櫃跟組合屋是分不清楚的呢。」

就從這儲物櫃來看，不只沒有梁柱，還能移動，沒想到卻被認定是建築物，不符這結果，屋主向新北訴願會提出訴願，無奈卻被駁回，然而...

屋主黃先生：「後來又說內政部有函釋說，如果它是貨櫃，有當居住使用的話，它也可以適用於違章建築法。」

相關單位緊咬這儲物櫃有辦公、居住等行為，因此適用認定是建築，屋主傻眼反問。

屋主黃先生：「其實我根本從...長那個樣子，那麼小間誰要住進去，也沒有床啊，不要說床啦，連辦公桌都沒有。」

新北違建拆除大隊科長張覺中：「依據內政部函釋，活動房屋縱使可隨意移動，但構造與使用和一般固定式房屋無異，固可屬建築法明文之建築物範疇。」

多花好幾百萬才買下這間坐擁「大露臺」景觀房型，沒想到如今遭人惡意檢舉，屋主無奈要用法規、法條，透過訴訟捍衛自己的權益。

