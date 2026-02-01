獨家／霸王車新招！假借回家拿錢 留下空包包消失

搭車卻不付錢，真的讓司機氣炸！（圖／東森新聞）





搭車卻不付錢，真的讓司機氣炸！桃園一名計程車駕駛，從桃園復興路載客前往楊梅，開了將近30公里的路程，車資660元，沒想到乘客抵達後就假借回家拿錢，說留下包包當擔保，沒想到是一個空包包，就消失無影無蹤。現在司機報警處理，也不排除將提告。

霸王車乘客vs.司機：「多少，（660元）。」

後座乘客抵達目的地後，問了價格就開始東翻西找，找了約1分鐘後，錢還是沒找到。霸王車乘客vs.司機：「等我一下，我出去拿個錢，開門啦我包包留在車上，（好），等我一下。」

乘客身上沒錢，向駕駛提出要上去家裡拿個錢，為了擔保會回來付錢，還特地把身上包包留在車上。只不過男子這一去，就再也沒有回頭過。

駕駛：「他就是故意摸口袋啊，還是什麼的，他下車之後就留個空包包給我，說他要上去拿錢，走到第一棟大樓馬上就退出來，走到更遠的大樓。我就覺得很奇怪，我又在現場等了差不多10分鐘之後，我就打電話報警。」

整起事件發生在29日下午2點多，一名男乘客從桃園復興路搭乘計程車前往楊梅區，車資一共660元，沒想到對方抵達目的地之後，就假借回家拿錢，留了個空包，隨即就逃離現場。

駕駛好火大，從桃園復興路一路載到楊梅區，將近20公里的路程，車資660元，還得自行負擔高速公路過路費以及油錢，沒想到卻遇上霸王乘客。司機當下相當無奈，只能報警處理，但嫌犯至今還沒抓到。

駕駛：「司機油錢加一些時間上的消耗，真的是賺個小錢，被這樣惡意坐霸王車。而且他是故意在行徑間清空他的包包，故意留個空的，這個是惡意詐欺。」

目前駕駛已經完成報案，也保留相關證據，後續不排除提告，希望男子能主動出面說清楚，把該付的車資還給司機。

