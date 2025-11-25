獨家／霸總也追垃圾車！張立昂腳踩阿伯同款拖鞋倒垃圾

張立昂拿著一箱回收物、一袋垃圾走到巷口。（圖／本刊攝影組）

張立昂形象帥氣、紳士，因出演多部偶像劇中「高富帥」的角色，堪稱是「霸總專業戶」，給人深情款款的印象。不過，就在 10 月 2 日的午後，時報周刊CTWANT直擊霸總張立昂以最親民的姿態，出現在住家附近追垃圾車。

給人霸總形象的張立昂，私下也是認真生活、妥善垃圾分類，還親自追垃圾車。（圖／本刊攝影組）

當日下午一點多，張立昂一身全黑系打扮，抱著一箱回收物、一袋垃圾，出現在自家巷口。可以看出他最近身材練得不錯，胸肌跟二頭肌把這件黑色上衣撐得十分緊繃。頭戴著棒球帽，臉上沒有半點妝容遮飾，細看他素顏狀態非常好，沒什麼瑕疵之外，甚至有點白裡透紅，無可挑剔。

廣告 廣告

氣質紳士的張立昂，腳上穿著很親民的藍色塑膠拖鞋。（圖／本刊攝影組）

而他全身最霸氣的地方，除了頂住上衣的胸肌外，還有他腳上那雙樸實無華的深藍色拖鞋，乍看根本與阿公家浴室拖鞋同款，這接地氣的反差萌，讓人會心一笑。

張立昂的霸總形象深植人心。（圖／翻攝自張立昂臉書）

張立昂（右一）近期曾為作品《男公館》秀出精壯的身材。（圖∕達騰娛樂提供）

只見他全神貫注、步伐堅定，走到巷子口，將垃圾丟進清潔隊垃圾車後，便返回家門。值得誇獎的是，這位霸總落實垃圾不落地外，還非常認真在做垃圾分了，是個有環保概念的好市民。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

深夜愛放閃1／ØZI緊摟辣模女友！ 在柯震東家樓下「臉貼臉」濃情蜜意超甜膩

持分博奕戰1／2.3坪想讓2.2億元土地變天！ 台中律師零星持分引爆77地主危機

狂購物竟是阿茲海默症作祟！婦月花6萬狂下單「尪拔電視救妻」 女兒一發文業者2小時神速出手