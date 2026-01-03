獨家／靠群組才知哪有油！台商曝委內瑞拉日常：排4小時、國際線全斷

記者彭光偉／台北-委內瑞拉報導

委內瑞拉在總統馬杜洛遭美國逮捕後，國內民眾出現排隊加油潮，受訪台商表示當地動不動就缺油，因此遇到如此大事，大家都先搶著加油。（圖／委內瑞拉台上游先生提供）

委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭美國逮捕，就在川普宣佈將由美軍接管委內瑞拉之際，《三立新聞網》獨家取得旅居當地的台商游先生（Chun）所提供的第一手畫面，揭露當地人民在變天之前的真實生活困境。游先生表示目前大家都怕缺油，因此想加個油，得排隊排到看不到盡頭。

缺油成日常！加入「群組」通報哪裡有開

游先生提供了一張住家附近加油站的照片，畫面中車輛大排長龍，完全看不到隊伍尾端。他表示，這張照片來自當地的「加油群組」，因為委內瑞拉這幾年來動不動就缺汽油，民眾必須依靠通訊軟體群組互相通報「哪家加油站有開門」，才能蜂擁而去。

廣告 廣告

游先生無奈透露，這種情況已經持續好幾年，他自己為了加油，有時候一排就是3、4個小時，運氣不好時甚至要等更久。面對今日的混亂局勢，他選擇不出門，避免在外遭遇未知的風險。

形同孤島！國際航線11月起幾乎全斷

除了民生物資匱乏，委內瑞拉對外的交通也幾近癱瘓。游先生指出，主要的國際航空公司從去（2025）年11月底就已經全面停飛委內瑞拉，起因是川普發出警告，各家航空公司紛紛取消航班，而馬杜洛威脅若不恢復航班將取消航權，最後一口氣取消了六家航空公司的航權。目前委內瑞拉幾乎成為「孤島」，僅剩下委國自己的航空公司，勉強維持少數短程的國際航線。

對於馬杜洛政權終於倒台，游先生感嘆，過去好一陣子日子真的很難過，現在馬杜洛「下來也好」，只希望在美國接管之後，委內瑞拉能迎來比較好的日子。

更多三立新聞網報導

懶人包／美軍為何對委內瑞拉動手？三分鐘看懂「午夜鐵鎚行動」背後真相

最新／川普放話「賣油給中國」！警告官員：不聽話下場像馬杜洛

150架戰機抓馬杜洛！美軍代號「絕對決心」曝 川普：接管無期限

川普曬照！馬杜洛穿運動服被銬超狼狽 美軍將無期限接管委內瑞拉

