獨家／靠「不受控」撐婚26年！蘇明淵老婆真實身份曝光超驚人

蘇明淵向結婚26年妻子深情告白。李鍾泉攝

蘇明淵不只是兩屆金曲歌王，也是一名執業28年的律師，更是家中的老公與2個孩子的爸。身兼多重身份的他坦言，要維持家庭和諧與婚姻幸福，最重要的就是「不要想要控制對方」。

老婆補教事業有聲有色

談起夫妻間的浪漫，蘇明淵笑說：「應該是我比較浪漫，我是創作人，她反而務實。」他舉例，「女兒已經半年沒回家，我就跟老婆說『我們飛過去巴黎看女兒好不好』，我覺得這樣滿浪漫。」夫妻間的相處模式相當務實，源自對家庭與彼此的理解與支持。

他透露老婆擁有自己的事業，穩定經營美語補習班，「她有一棟自己買的教室，底下有5、6個老師。」夫妻兩人互相幫助、也從不計較，「我真的是遇到一個好太太，她覺得，只要是家人需要用的，支出怎麼分都沒有意見。」這份互信與尊重，讓蘇明淵在追求音樂夢想時更安心。

蘇明淵向結婚26年妻子深情告白。李鍾泉攝

音樂路走得平穩靠家人支持

律師與歌手並行的人生，蘇明淵的生活與創作密不可分。新專輯《主題歌》中的〈走揣〉一曲，創作靈感就是來自太太的信仰生活。蘇明淵開玩笑說，老婆早年可能被他「欺負」慣了，後來潛心於宗教，家裡甚至不能打蚊子、殺螞蟻，「這樣的日常轉變，讓我對人生的苦與樂、修行與解脫有了更多思考，也寫進了歌裡。」他幽默自嘲：「可能她一切的修行，都是為了能夠『離開蘇明淵』！」

對蘇明淵而言，律師是一份工作，音樂才是他真正想一直做下去的志業。而妻子及2個女兒的理解與支持，也讓他的這條雙線人生，更能平穩且充滿幸福地走下去。

蘇明淵向結婚26年妻子深情告白。李鍾泉攝



