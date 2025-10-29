獨家／靠一張「清光緒契約」 三房後代爭贏千萬房

一份從清朝光緒19年留下的分管契約，成功證明屋主有居住權。（圖／東森新聞）





一份從清朝光緒19年留下的分管契約，成功證明屋主有居住權，這是發生在新北市板橋的拆屋還地官司，這處五棟透天鐵皮屋，在清朝時由大房、二房、三房說好，各自建屋居住，百年來相安無事，但三房後代突然被大房子孫提告要他們走人，三房後代找出清朝光緒19年的鬮（音同糾）書，證明契約為真，成了司法史上罕見判例，成功保住房子。

新北市板橋有民眾為了保住住了一輩子的房子，靠的就是這一張紙，從清朝光緒留下來的分管契約，而且法官認定這契約是有效力的，最後讓屋主不用拆屋還地。

廣告 廣告

真的沒看錯，光緒19年2月的鬮（糾）書，還是用毛筆寫下的契約，儘管紙張泛黃，還有破損，但當時大房二房三房，就是因為這紙契約，在同一塊土地各自蓋房子生活後代相安無事百年，而原本的房子經過日治時間，後來到了民國70年也從三合院，變成五棟透天鐵皮，但突然三房後代被有土地持有權的大房子孫告了。

三房委任律師黃柏榮：「他說祖先住在這邊百年，從清朝到日本時代到民國，都住在那邊大家也都講好，各自會在的區域是哪邊，那怎麼會突然被（大房子孫）告了，就是說這樣很不公平，土地沒有登記給他們，以外就算了結果（三房）還被告。」

被告的是最右邊這棟透天厝，大房是土地所有權人也是其中一棟屋主，他們主張這連棟建物，過去因為道路興建而拆除加上三房已經領過建物補償金，所以無權佔有土地，請他們拆屋走人，但反轉官司關鍵證據就是清朝分管契約，加上律師積極舉證。

三房委任律師黃柏榮：「舉證上要先證明，這鬮書是否為真，我們證人就傳喚了兩個，另外就是證人，以及鬮書上這些祖先，去做一個查詢確認說確定這三房延續下來的子孫，就是這樣子（分管）的狀況。」

最後法官認定，清朝分管契約，不會因為改朝換代，不動產登記制度變動而失去效力，而三房後代靠了光緒19年的鬮書，成功守住房子，也成了司法史上罕見判例。