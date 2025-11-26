獨家》靠一隻腳、拄兩拐杖！連體嬰忠義拚出「奇蹟人生」

連體嬰忠義與已故哥哥忠仁成功分割45年，身體卻留下限制與反覆的病痛。(照片/游定剛拍攝)

49歲的張忠義，是亞洲首對成功分割的連體嬰之一。一出生便背負與眾不同的命運，與已故哥哥張忠仁完成分割手術至今45年，雖然擁有獨立人生，卻也留下終身的身體限制與反覆纏身的病痛。

張忠義用一隻腳、兩支拐杖撐起自己獨立人生。(照片/游定剛拍攝)

今年4月，他在《角落的聲音》訪問中自曝健康急轉直下，頻繁治療讓請假次數暴增，原本在北市環保局的工作岌岌可危；扣除醫療與生活開銷後，他的月收入甚至不到3萬5元，引發外界心疼。

忠義目前於北市環保局擔任約聘人員。(照片/忠義提供)

後來經主管協調與醫療團隊照護下，如今忠義的身體狀況與氣色已有明顯改善。為了不影響勤務，他總把中午休息時間壓到極限往返治療，「扣掉午餐時間，再加上治療，剛好能在1小時內完成，也不會造成同仁勤務上困擾。」

談到經濟狀況，忠義坦言壓力從未真正鬆過。作為約聘人員，薪資本就有限，加上醫療費、交通費、孩子生活開銷，全都得一間扛起。然而在先前報導曝光後，他自營的「忠義水餃」獲得社會熱烈支持，短短幾天創下全年4成業績，也讓他感動得難以言喻。

忠義努力經營自己的水餃品牌。(照片/游定剛拍攝)

「我自己喜歡吃水餃，也希望把這份溫暖帶給別人。」忠義憑著堅持的態度，一步一腳印做水餃、賣健康堅果，在沒有背景、沒有廣告、沒有資源的情況下，闖出屬於自己的生計。

忠義感性表示：「真的謝謝社會上每一位朋友的支持和關懷，因為有你們，我才能走到現在。」儘管身體仍與病痛相伴，他的步伐卻從未停下。他說，只要還能走，就會繼續把這份溫暖分享出去。

