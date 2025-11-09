獨家／韌帶斷裂「像銀絲卷」！TTP蔡亞恩吐驚悚過程：針插腳踝狂噴血
記者徐珮華／台北報導
女團「AKB48 Team TP」推出第10張單曲〈你會等我嗎？〉，由蔡亞恩（麵麵）擔任C位，也是她入團7年來首次站上中心位置，意義格外重大。不過事實上，她在去年9月籌備前一張單曲前夕，才不慎摔下樓梯導致左腳韌帶斷裂，日前接受《三立新聞網》專訪時，也鬆口目前復原狀況「不太好」。
回憶起事發過程，蔡亞恩當時正從西門町捷運站6號出口下樓梯，沒想到在倒數第2階意外踩空，「我整隻腳下去撐了整個人的重量，那瞬間還聽到腳踝『喀』一聲。」雖有熱心民眾上前關心，但她強忍疼痛爬到附近便利商店買冰塊冰敷，隨後才聯絡家人送醫。就醫時，她的腳踝已經腫成原本的3倍大，X光顯示韌帶至少斷裂一半，她生動形容：「很像銀絲卷拔開，下面全部斷掉，只剩一點點還連著。」
不過比起受傷當下，真正難熬的其實是後續修復。蔡亞恩回憶當時未麻醉就挨了3、4針，「針會在腳踝裡面轉，轉完之後再插下1個地方轉，我覺得那超痛」，拔針時甚至瞬間噴血。如今她固定每週回診復健，韌帶雖已長回，但周圍肌肉仍會積水，只要連續跳舞2、3天就會腫起，醫師預估恐怕要3年才能恢復，也提醒若再次斷裂會更嚴重。為此，她現在上、下樓梯都特別專注，走斜坡時也會謹慎放慢步伐。
蔡亞恩坦言，受傷後長達2個月在公演時只能唱慢歌，就連前一支MV舞蹈部分也被迫缺席，還曾因無法上台表演而痛哭。不僅如此，她首次參演的音樂劇《神明便利商店》同樣受到影響，原本要穿的10公分高跟鞋被改成平底鞋。所幸劇組沒有因此換角，其他演員與工作人員也都十分體貼，讓她感動表示：「他們反而會主動關心我『腳還好嗎』、『要背你嗎』，大家人真的都蠻好的。」
有趣的是，蔡亞恩分享這段經歷時，一旁的隊友伊品聽得全身蜷曲，直呼「渾身不太舒服」。談及受傷經歷，她透露5、6年前還在念高中時，曾與媽媽爆發激烈爭執，對方一時情緒失控，用手機砸向她的頭部導致流血，最後就醫縫合。事後母女倆冷戰、分居超過半年，直到她半開玩笑說出「是不是要跟我道歉了」，兩人才終於破冰。如今雖然仍分開居住，但這樣的距離反而讓彼此關係更加融洽。
