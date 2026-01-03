獨家》韓國瑜夢想成真！國會紀念品中心最快4月底開幕

立法院正門會客室現為入院登記以及民眾休憩區，1月底將全數清空，重新裝潢改為紀念品中心。（陳薏云攝）

美國國會山莊、日本國會皆有設置禮品店，供前去參觀的民眾及外賓購買象徵當地國會的紀念品，據了解，立法院長韓國瑜民國113年2月上任以來，就下令著手規畫禮品店。現也傳出好消息，透過公開招標，已有廠商取得優先議約權，預計1月底，立法院將空間整理出來後就會與廠商簽約，最快4月底，就會於立法院正門會客室開幕販售紀念品，至於是否有首長專區產品，都將是討論範圍。

立院人士透露，韓國瑜上任後首要關心的就是設置紀念品中心，因為美國、日本國會都有禮品中心，但中華民國國會卻只能單純參訪，無法讓參訪民眾購置禮品紀念，因此下令總務處、秘書處著手研議。

據了解，紀念品中心原先預想設計在康園一樓，最終因空間問題，決定設置於立法院正門的會客室。立法院也於去年8月開標，近期已順利評選出合適廠商，預計將於1月底，場地整理完畢後，就可與廠商簽約。

立法院正門會客室原作為入院登記、暫時等候區，未來入院登記區將移至收發區，整間會客室都將重新裝潢改裝成紀念品中心，根據合約規定，廠商需於簽約後三個月內裝潢完畢、開幕，因此若1月底簽約，最快4月底、5月，紀念品中心就可以開幕。

立院人士指出，相關販售產品都授權廠商設計，但必須以宣揚立法院、中華民國為主，至於韓國瑜院長人氣高，其周邊也時常大賣，最終是否設置院長專區或是首長專區，都將是與廠商討論的範圍。

