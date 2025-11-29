獨家／韓國瑜婚禮場秀歌喉！ 開唱「夜襲」還笑自己職業病

韓國瑜在婚禮場合秀歌喉，演唱夜襲。（圖／東森新聞）





立法院長韓國瑜，28號晚間參加婚禮，新人以舞台劇方式演出，結果中途被找上台致詞，過程中，韓國瑜不僅秀歌喉，重演在過去2018年選高雄市長期間，造勢場合上唱過的夜襲，還秀金句開玩笑自己有職業病，逗得全場笑聲不斷。

立法院長韓國瑜：「夜色茫茫星月無光，只有砲聲四野迴盪。」婚禮上立法院長韓國瑜開金嗓，唱的還是中華民國軍歌夜襲。

立法院長韓國瑜：「只等那信號一亮，只等那信號一響。」一手拿麥一手揮動，還有隻腳在打拍子，從容高唱音準很穩，就是因為韓國瑜過去在選高雄市長時，造勢活動曾唱的歌曲。

立法院長韓國瑜：「今天月黑風高，我想很適合唱夜襲這首歌，可是新娘新郎今天要進洞房，我在旁邊唱夜襲非常適合，夜襲之後才會開花結果。」

舞台上說說笑笑，事實上這是在28號晚間的沉浸式舞台劇，以空軍一村歷史框架，搭配眷村佳餚，祝福新人出嫁，這回韓國瑜露臉表演，不只秀歌喉，還有金句。

立法院長韓國瑜：「這是王村長，我們小時候在眷村看到村長都好害怕，覺得他們好大好大，我今天致詞就到這裡，對不起我職業病，有時候難免政治一點。」

韓國瑜的舞台魅力，從政治跨足表演，也讓台下的觀眾沉浸在他的韓式幽默。

