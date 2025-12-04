獨家／韓團降臨高雄！「應援手燈」熱賣銷量速漲2成

應援手燈人手一支，成了看演唱會的必備品。（圖／東森新聞）





週末兩天舉辦亞洲明星盛典，眾多韓團將降臨高雄，粉絲們已經蓄勢待發，準備好應援物備戰。高雄唱片行業者嗅到商機，大量進貨韓團周邊商品，果然粉絲都來搶購，其中最貴詢問度也最高的是手燈，一支約在1500-2000元左右，其次賣最好的是專輯，還有應援娃娃、公仔和小卡等等，K-POP周邊成了唱片行的業績主力。

韓團Stray Kids即將來台參加亞洲明星盛典，粉絲們為之瘋狂，除此之外還有人氣女團IVE也將會現身頒獎典禮。

韓團IVE：「給我極限，給我最高，給我正能量，全都給我，我想要一切XOXZ。」

偶像明星在台上勁歌熱舞，台下粉絲嗨翻天，拿著手燈使勁揮，手燈人手一支，成了看演唱會的必備品。亞洲明星盛典12/5首度在高雄登場，也帶動了這波韓團手燈商機。

進到唱片行，這一大區都是K-POP的周邊商品，這禮拜有許多韓團要來到高雄，因此您可以看到，這些應援手燈相當熱銷。

這次典禮的韓星陣容堪稱超豪華，唱片行也趕緊補貨應援物，尤其是他們的手燈。WOODZ的浪漫棒造型奇特，不規則造型搭配中央的W字母；MEOVV的手燈是貓咪造型，有耳朵還有尾巴，這兩款都不超過1500。而IVE、RIIZE以及LE SSERAFIM，手燈價格落在1500-1800元之間，最貴的是Stray Kids，一支手燈將近兩千，但粉絲大手筆花錢不心疼，最怕是缺貨。

唱片行員工陳小姐：「大家都還滿大手筆的，專輯周邊跟手燈一起買，總共好幾千塊。」

韓星來台提升唱片行業績，接近典禮這一週，生意量高一到兩成。應援小物像是娃娃吊飾或立牌，價格都在千元內；專輯最多人買大約五六百塊；而手燈最貴，官方正版都超過1500元，不過也是詢問度最高。

記者vs.韓團粉絲：「（你有買手燈嗎？）我已經買了，因為我之前已經有飛去韓國看他們過。」

記者vs.韓團粉絲：「（預算有上限嗎？你都還飛去韓國欸。）沒有上限。」

以連鎖唱片行來說，整間店七成以上都被「韓國K-POP音樂」占據，來店的顧客也大部分都是K-POP粉絲，大部分都是20出頭歲，消費力驚人，應援公仔吊飾到手燈都成為哈韓的必備小物。



