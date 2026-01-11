獨家／韓星愛台美食！ LE SSERAFIM允真讚蛋塔「征服世界」

人氣女團LESSERAFIM成員允真發文，大讚中山區的蛋塔美味程度可以征服世界。（圖／東森新聞）





這回眾多韓星來台，不少偶像都趁著開唱前在台北市街頭漫步，品嘗各種美食，像是男團CORTIS就帶著成員到師大夜市買滷味，而人氣女團LESSERAFIM成員也到永康商圈跑咖，允真更是直接發文大讚，中山區的蛋塔美味程度可以征服世界，也讓粉絲開始跟風，搶買偶像同款。

大跳超夯洗腦歌曲，人氣女團LESSERAFIM來台參加頒獎典禮，成員們都趁著開演前來個台北city walk，感受台灣感性。成員允真忍不住發文形容，蛋塔美味程度是征服世界的等級。允真到底是買哪一款？她這一次就是買了杜拜脆脆開心果巧克力蛋塔。

粉絲：「因為我們是高雄人，然後就想說來都來了，錢都花了，蛋塔部分也滿好吃的，我們有在內用品嘗了，也帶回去給家人分享。」

隱身在北市中山區，小小店面全是粉絲，想一探到底多美味，征服了允真味蕾。店員：「人數大概多了2倍，然後營業額也往上漲。」

短暫停留2天，瘋狂打卡美食，小櫻花則帶著成員到永康商圈去跑咖。說到偶像同款，絕對少不了LESSERAFIM來到永康街的這間咖啡廳，點上一杯冰奶茶，就可以得到小櫻花同款照片，點了肉醬義大利麵、法式吐司、提拉米蘇和香草拿鐵冰美式，也因此成了粉絲的打卡菜單。成員們也被捕捉到，深夜現身韓團們都愛的海底撈。

而台灣ㄟ囡仔趙雨凡，帶著CORTIS成員來到師大夜市品嘗滷味，點了蛋白、火鍋料等有夠在地。

尤其都來台灣了，女團IVE怎麼可以少喝這一杯。南韓女團IVE：「首先在休息室，我喝了2杯珍珠奶茶當點心。」

這回韓星漫步台北，品嘗美食的同時，也帶起一波跟風商機，讓被偶像欽點的店家全都忙翻，賺進偶像帶貨財。



