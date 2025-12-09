獨家／韓籍女神出事！睦那京出車禍傷勢細節曝光 急送醫原訂明來台取消

娛樂中心／蕭翰弦報導

韓籍啦啦隊女神睦那京日前宣布加入「YoungKey Girls 洋基女孩」。（圖／翻攝自IG @yankeyark_official）

韓籍啦啦隊女神睦那京外型高挑亮眼，在台頗具人氣，日前才剛宣布加入職籃PLG洋基工程籃球隊「YoungKey Girls 洋基女孩」，湊成最頂「洋基三本柱」怎料今（9）日竟在韓國發生車禍，目前送醫，原定明10日抵台與女孩們合體參與，行程也被迫取消。

《三立新聞網》獨家取得消息，詢問經紀人Jacky事情發生過程，他表示由於近日韓國氣候驟變，因此路面積雪濕滑，睦那京在返途開車時造成打滑而造成車禍。雖人未受重傷，不過因腰部不適，只能忍痛取消明日來台集訓的行程。

睦那京外型亮眼非常突出。（圖／翻攝自neck_na_a IG）

由於睦那京為台灣進入「韓援2.0」的代表啦啦隊員，消息一出許多粉絲相當擔心，經紀人也請粉絲放心，目前初步判斷「應該是擦挫傷，不過為求保險起見，仍留院進行檢查。」

