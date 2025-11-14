獨家／韓籍女神被讚「人造人18號」真人版！曝金髮祕辛：11年堅持太驚人

記者蕭翰弦／桃園報導

韓籍女神徐賢淑外型亮眼在台韓擁高人氣，被譽為韓國第三代代表隊長級人物。（圖／攝影龐文宏提供）

韓籍啦啦隊女神徐賢淑（서현숙）外型非常亮眼甜美，身高168公分、以金髮短髮形象深植粉絲心理，2025年10月正式加盟台啤永豐桃園雲豹「電豹女」。同時身兼 KBO斗山熊隊長的女神級人物，不僅以舞台魅力著稱，更以她對「自我管理」的嚴謹態度，成為粉絲口中「專業典範」。

從出道就頂著一頭金髮11年，還被球迷稱讚為知名動漫《七龍珠》角色「人造人18號」真人版，徐賢淑坦言頭皮就是「第二張臉金髮」，堅持的自我管理，她坦言，讓自己維持11年的金髮造型相當困難：「長期漂髮真的很傷，頭皮是第二張臉，一定要特別照顧。」

徐賢淑維持11年同樣的短金髮色，坦言實際執行相當困難。（圖／攝影龐文宏提供）

徐賢淑表示，每次染髮一定都會由兩位設計師同時操作，「一位負責染色，一位負責觀察髮質變化，隨時確認能不能承受藥劑。」她補充：「如果忽略了這一步，很容易像先前DJ Soda漂髮漂到整片斷掉。」她自嘲「養頭皮比養臉還貴」，也強調這是職業責任：「啦啦隊的形象是整體呈現，髮色、氣場、體態都要一致。」，眼神相當堅定。

徐賢淑肌膚讓人亮到為之驚艷。（圖／攝影龐文宏提供）

除了造型維持外，她也曾在2023年8月號登上男性性感雜誌 《MAXIM Korea》 封面，是最初少數能以啦啦隊身份登上主流性感雜誌的成員之一：「那次真的很榮幸，因為當時的時空背景只有兩、三位啦啦隊能被邀請。」對性感定義，她語氣堅定：「性感不是身體，而是眼神。只要眼神夠真誠、有力量，整張照片就性感。」被問到尺度，她笑著說：「就像雜誌封面那樣剛好，拍之前都會先跟團隊溝通，確認自己能接受的範圍。」

徐賢淑曾在早期就登上《MAXIM Korea》雙封面。（圖／翻攝自《MAXIM Korea》IG）

舞蹈訓練與日常維持，徐賢淑透露，啦啦隊每週練舞的運動量極高，「一天跳五、六個小時是基本，所以不太需要額外再做重訓。」除非是要強化特定部位，她才會加強個人訓練。「其實跳舞本身就像高強度間歇運動。」徐賢淑大學主修拉丁舞，是科班出身。她笑說：「原本以為自己會成為舞者，沒想到誤打誤撞變成了啦啦隊長。」

徐賢淑希望有「化妝品之夜」的球場主題日。（圖／攝影龐文宏提供）

徐賢淑相當自律，並且相當有自己的主見。（圖／攝影龐文宏提供）

對未來在台灣的計畫，若有機會擔任雲豹主題日主角，希望設計「化妝品之夜」活動。「球場男性粉絲多，如果以化妝主題吸引女生入場，會更有趣。男粉絲也能學點小技巧，回家哄女友、老婆。」她打趣說自己會以「專業彩妝師造型」登場，用西裝、刷具、現場香氣來營造氣氛。

