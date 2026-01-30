獨家》韓華鷹傳禁止啦啦隊來台兼職！金娜妍經紀人回應了

傳聞被韓華鷹禁止來台跳啦啦隊，金娜妍經紀人回應了。（圖／IG@naaa_.y）

韓國職棒KBO日前傳出禁止旗下啦啦隊成員來台兼差，掀起台灣、韓國兩地高度關注，雖然消息隨即被韓國球團人士否認，仍讓不少台灣粉絲憂心忡忡。其中，來自韓華鷹的人氣女孩金娜妍，其經紀人也回應了。

據了解，有台灣媒體指稱，去年年底在韓華鷹主導下，包含三星獅、樂天巨人、KT巫師曾開會討論是否禁止旗下啦啦隊來台兼差跳棒球應援。由於這4大球隊旗下都有不少女孩在台灣發展的紀錄。

光是韓華鷹就有金娜妍、河智媛、禹洙漢共3人，分別CPBL中職味全龍、樂天桃猿擔任專屬啦啦隊。也讓人憂心，今年恐怕再看不到她們在台灣棒球舞台上應援。

對此《中時新聞網》好奇詢問金娜妍在台經紀公司「玖玥玖創意娛樂」，經紀人則輕鬆回應：「不用擔心娜妍，都會有最好的結果！」

另外，金娜妍本人20日出席電玩展活動後，隨即透過社群表示：「現在的我暫時還沒辦法說太多話，但有一句話很想對大家說：不用擔心！我們下次活動再見。」絲毫不受傳聞影響，在台動向十分樂觀。值得一提的是，韓華鷹球團稍早也向韓媒否認傳聞，強調台灣媒體的相關報導並不屬實。

金娜妍不僅是小龍女啦啦隊，還是台灣職籃PLG的人氣啦啦隊Pilots Crew，工作邀約不斷。（圖／IG@naaa_.y）

據傳，中職各大啦啦隊已陸續完成新的應援陣容名單，相關周邊與新的視覺概念都在積極籌備中，所有事情都往好的方向前進，有望搭上2026年WBC經典賽列車，吸引更多球迷進場朝聖。至於是否會有新成員，還有待各大球團公布為主。

