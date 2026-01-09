獨家／韓「白標」北臉羽絨衣有設計款！台同款要貴5千

《韓聯社》報導，THE NORTH FACE使用品質較差的再生鴨絨充當高價鵝絨，消費者踢爆後，品牌營運商Youngone Outdoor公開致歉。（圖／翻攝自IG@thenorthface_kr）



北臉品牌服飾，在全球各地有不同支線，像韓國就開發了一條全新支線「白標」，許多款式都只有在韓國才能買到，而且省去海運的關係，比台灣北臉價格比較便宜，同樣一件羽絨服，韓國羽絨服比台灣便宜5千塊，等於打了6折，也難怪不少觀光客，人手一件！

網紅不奇而遇Steven&Sia：「3000多塊就能這樣買一件，這樣的North Face大衣。」

來到韓國樂天outlet，每個人都會帶走一件北臉羽絨衣，因為韓國當地的北臉，不只價格便宜，許多款式也都是台灣買不到的。

廣告 廣告

網紅不奇而遇Steven&Sia：「40萬9000韓幣，不到（台幣）1萬塊耶，不到1萬塊也是便宜耶。」

原來台灣北臉和韓國是不同代理商，韓國市場所開發的全新支線「WhiteLabel白標」，由韓國團隊負責設計，只能在韓國購買。

不只如此，北臉還有出紫標與日本潮流品牌，nanamica合作的支線。與歐洲合作的紅標。還有最經典的黑標。

韓國他們是有自己的設計權跟台灣不一樣，台灣是沒有設計權，基本上是從國外輸出進來的，韓國基本上有自己的設計權，所以有很多東西，是只有在韓國可以買得到。

再來比較台韓兩款羽絨衣，同樣都是經典1996，女性防潑水羽絨，台灣北臉官網賣台幣14880元，不過韓國北臉官網賣41萬9000韓幣，大約是台幣9085元，同樣的衣服，相差5000元台幣，相當於打了6-7折。

韓國人自己買的話，其實稅金是一定，就是附加稅是原本就在商品的價格上面，如果說台灣比較貴的話，基本上可能是海運的價格差異，可能比較有關係。

觀光客人手一件的韓國北臉，猶如特產存在，但如今卻爆發非真羽絨，標示不符已經對品牌印象大打折扣。

更多東森新聞報導

快訊／樺加沙逼近！綠島、蘭嶼海運航線停航時間曝

長榮遺產爭奪戰！北院准了 張國煒可追討160億股利

長榮集團前副總裁林省三驚傳離世 享耆壽95歲

