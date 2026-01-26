獨家／頂大學霸搭車與運將口角 遭丟台64上被4車輾亡
台64快速道路昨天（25日）凌晨發生驚悚命案，一名25歲的頂尖大學「雙學位學霸」，在鐵警服替代役，休假期間叫車要從台北回新北，疑似在車上踢運將椅背，被運將要求直接在台64下車，結果他倒臥在地，接連被4車輾過傷重不治，家屬接到噩耗萬分悲痛，連夜北上。根據了解，運將一開始還假裝沒事報警，如今被依照過失致死罪送辦5萬交保。
台64快速道路內側車道，有一名男子倒地，他連續被四輛車高速輾過，警消獲報緊急趕到現場初步調查，更發現他原本在坐在多元計程車上，因為和運將發生口角，被要求下車，但運將裝沒事打電話報案，說有個人倒在快速道路上。
身亡的溫姓男子，年紀25歲，原先預計下個月，就能從鐵警替代役退伍，但25日凌晨他從北市文山區興隆路二段，叫車要搭回新北市板橋時，疑似與運將發生糾紛。行駛其間先有咚咚聲響，運將再多次叫罵「你在幹嘛，不要這樣踹」，接著激動咆哮、飆罵髒話，過程男子都沒有回話，只剩開門聲。
男子倒在內側車道，接連被四輛車輾過，前兩輛還有停到路肩確認狀況，後兩輛則離開現場，直到接獲警方通知，駕駛才知道輾到人，自稱一開始還以為只是車輛零件。
警方調查，男子凌晨2時07分上車，12分鐘後倒臥車道，2時32分警方接獲報案。運將供稱，是男子突然踢他椅背，當下覺得很害怕覺得有危險，才會請人直接在台64下車，包含運將在內，4名駕駛共五人，通通被依過失致死罪嫌，移送新北地檢署偵辦，其中運將5萬交保。
家屬接獲消息難以接受，至於鐵路警察局也回應，男子當天是休假，與運將吵架，不明原因下車，已經指派護車警察大隊副大隊長，前往殯儀舘協助家屬。
