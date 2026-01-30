獨家／預告脫黨選新竹縣長？徐欣瑩控國民黨初選不公：參選到底絕不退縮

欲爭取國民黨提名參選新竹縣長的藍委徐欣瑩今天（30日）下午發聲明抗議黨內初選不公，表態將「參選到底，絕不退縮！ 」（資料照片／李智為攝）

國民黨新竹縣長初選白熱化，國民黨立委徐欣瑩、新竹縣副縣長陳見賢皆欲爭取黨內提名參選，而原本主張全民調的徐欣瑩今天（30日）上午宣布支持「開放參選」。國民黨文傳會隨後表示，組發會已於28日發文新竹縣委員會，依函文核定的提名作業時程辦理，2月2日進行初選公告。對此，徐欣瑩突發聲明抗議黨內初選不公，並喊話黨中央若執意護航特定人選，她將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛，「參選到底，絕不退縮！ 」

《鏡報》率先取得徐欣瑩今天下午的最新聲明，這份聲明表示，針對國民黨中央及新竹縣黨部，近期擬定之新竹縣長初選「七三比」（70%民調、30%黨員投票）作業模式，以及陳見賢雖口頭請辭黨部主委，卻仍操縱黨務之不公現狀，她要表達嚴正抗議。

徐欣瑩強調，這不僅是對黨內民主機制的踐踏，更是對新竹縣廣大民意的公然羞辱，因此她要鄭重宣示，「若黨中央執意護航特定人選，無視新竹民意，將堅持與縣民同行，將最終的決定權交由全體縣民決定」。

徐欣瑩指出，國民黨過去在多個縣市之所以能重返執政，靠的是貼近民意、推出最具勝算的候選人。然而，此次新竹縣長初選，黨中央與地方黨部卻無視社會大眾對於「全民調」公平性的普遍認同，執意強推極易受人為操縱的「三成黨員投票」。利用封閉的組織動員，讓特定候選人在民意落後的情況下，藉組織票翻盤，「這種七分明、三分暗的制度，就是不折不扣的黑箱作業，縣民絕對無法接受！」

徐欣瑩強調，陳見賢長年兼任縣黨部主委，其特殊背景引起諸多爭議，政治評論者憂心可能使民進黨以「掃除黑金」為名，造成國民黨在2026年「一屍五命」全面潰敗的慘狀，黨中央刻意袒護陳見賢，恐將使得新竹縣成為年底大選的關鍵破口。

徐欣瑩說，在各項客觀媒體民調中，始終穩居領先地位，這份支持度，來自於新竹縣民對徐欣瑩專業與操守的肯定，而非派系的利益交換。新竹縣正面臨科技產業升級、交通建設與教育改革的關鍵時刻，需要的是一位具備國際視野、能夠整合資源、且真正獲得多數縣民認同的縣長，而非派系妥協下的產物。

徐欣瑩向國民黨中央呼籲，「回歸公平、公正、公開的初選機制，若黨中央執意與民意對作，徐欣瑩將義無反顧，不再受限於黨內不公體制的束縛」。

徐欣瑩最後表示，若體制內無法伸張正義，她將直接訴諸新竹縣民，「參選到底，絕不退縮！ 」這場仗是新竹縣是非公理的保衛戰。

值得注意的是，徐欣瑩在2015年宣布退出國民黨後，並與前立委陳振盛籌組新政黨「民國黨」，隨即在2016年跟宋楚瑜搭檔參選總統落敗後，2018年再以「民國黨」身分參選新竹縣長，最後才在2022年受時任國民黨主席朱立倫開展的同舟計畫重回國民黨。如今徐欣瑩一旦脫黨參選，恐怕又將重演「三腳督」局面。



