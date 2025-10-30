獨家》領航猿「四大金釵」首合體就贏球 嗨喊：台灣是我的夢想
PLG職籃桃園領航猿今年成功請到「四大金釵」金世星、金娜妍、金海莉、金裕娜加盟Pilots Crew啦啦隊，為冠軍隊伍帶來更多話題與人氣。昨（29日）的見面會也吸引大批粉絲朝聖，見到台灣粉絲的熱情，也讓金釵們更加肯定，來台灣發展是她們的夢想。
作為學姐的金娜妍，雖然在去年是以合作夥伴身分參與Pilots Crew，今年才正式升格成員，對於其他新來同事們都相當照顧，她謙虛地說，自己不是前輩，但如果金釵們遇到困難的話，自己會努力去幫助她們。談到今年目標，她充滿信心，Pilots 得冠軍！」拍胸膛保證絕對二連霸。
行程滿檔的她，受訪完後也趕緊收拾行李，準備搭機回到韓國應援，為KBO韓華鷹的韓國大賽加油。結果她一手雞排、一手提著行李箱，開心地和金釵們告別，展現對同鄉的好感情。
首次在台灣亮相的金海莉，在場邊應援時，還有點放不開的感覺，不斷地觀察四周，不自覺擺弄秀髮，給人神似潤娥的仙氣感。她笑說，其實她不會緊張，反而是很興奮，很想趕快上場，想著要怎麼表演，盼能和大家一起贏球。幸好球員們得分連連，讓她更加融入氛圍，有種全場都活起來的感覺。
外表看似不緊張的金裕娜笑稱，其實她非常緊張，認為表演歸表演，應援歸應援，慢慢去調配好心情。有趣的是，金裕娜在應援時，相當放得開，不斷扭動她的火辣身材，與現場球迷盡情互動，誓言要讓台灣粉絲知道她的招牌Wave，「台灣（舞台）就是我的夢想，只想著要怎麼做好。」
談到韓國和台灣的氛圍差異，金海莉形容，韓國的應援是偏向行動派，但在台灣則以表演為主，有種和粉絲親近的感覺。金裕娜也認同表示，在韓國若跟球迷或粉絲互動，是會被說話的，但是台灣較為自由。
完成初次登場的金海莉、金裕娜，心情顯然放鬆許多，兩人都說自己很餓。金海莉興奮表示，現在的她無論吃什麼都會很開心，特別是台灣的麵或飯，她都很喜歡，不管什麼都會想去嘗試。
金裕娜自爆，自己是沒有管理就會胖的類型，白天都吃堅果類來維持體態，但比賽結束後，她好想吃台灣的美食，像蝦仁炒飯、火鍋，「我現在吃好幾碗麵都沒有問題！」
最後，兩位金釵表示，有被台灣粉絲感動到，金海莉大讚粉絲不僅熱情善良，還很有禮貌，也不會讓她感到不舒服，「整體來說，我很謝謝粉絲的支持，我會更努力展現自己。」金裕娜也感同身受，覺得粉絲都很照顧她們，強調未來會讓大家值回票價，「讓你們覺得不只是表演，而是我盡所有心力下去的成果。」
