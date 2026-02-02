獨家／頭中尾都有！年貨大街零食業者「多店策略」吸客
有民眾逛完北市迪化年貨大街，發現店家同質性很高，像是賣糖果跟乾貨店家很多，有食品業者再擴租5個地點，要吸過年客。不過有民眾發現，同款商品在街上的頭、中、尾，不同位置價格有差，像是開心果價格從320到420元，花生則是200到260元。有業者指出，自家門口擺攤可以省下店租，價格自然有競爭力。
穿上紅旗袍熱情招呼客人，過年將近，迪化年貨大街湧入人潮，食品業者「御華生」除了原本的店面，額外再租5個地點，整條年貨大街頭、中、尾都有營業據點，好幾塊招牌曝光要吸引客流。
迪化街攤商徐偉峰：「過年大家都要買花生、堅果和糖果，我們為了讓每一個客人都能方便採買，所以我們多擴5、6個點。」
不諱言攤位就像是活招牌，類似策略的還有「拓海水產」，也是迪化街的頭跟尾都有攤位，讓入口處沒買到的客人不用折回，在尾端也能買。
民眾：「像軟糖的話，前面會比較貴，後面會比較便宜，就算是100公克差1塊，也會去買比較便宜的那一個。」
民眾：「價格有一些，差滿多的，一斤大概差50塊吧。」
逛年貨大街，很多人懂得貨比三家，業者據點多也增加提袋率。而不只店家重複，很多消費者也覺得各攤位賣的商品差不多，不是賣開心果就是糖果，或是很多的花生，不多比幾家，還真的不知道誰比較便宜。
迪化街攤商：「我們是在地有開店面的，因為我是店家自己來賣的，所以我就能便宜給大家。」
業者標榜自家店門口擺攤，省下店租，價格自然有競爭力。以過年必吃的開心果為例，同樣都從美國進口，因為店租壓力跟製作成本，還有品質不同，價差從320到420元都有；而黑金剛花生一斤200或250、260元都有人賣。
年節將近，逛年貨大街，即使「同款商品」，不同做工跟成本支出，也反映在價格上。
快訊／北投倉庫驚傳大火 消防動員75人灌救 幸無人傷亡
林右昌首度亮相 陳岱吟新莊掛「雙王牌」看板拚初選
快儲水！高雄3地區將停水20小時 5.2萬戶受影響
