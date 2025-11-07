獨家／「頭扭180度」畫面曝！國道貨車卡分隔島…滴血拖出他 DJ全目睹

記者簡榮良／台南報導

國道一號南下310公里處，今（7）日上午7時33分，發生一起嚴重車禍，一輛貨車不明原因橫跨3線道，遭後車追撞180度扭頭，刷壞一整排分隔島上防眩光板，現場凌亂不堪，事故造成嚴重回堵；第一視角畫面光，港都電台DJ宏琨差幾公分就在擊中範圍內，他回憶當下直呼：「差點閃尿」，擦肩死亡決定去拜拜。

第一視角畫面光，港都電台DJ宏琨差幾公分就在擊中範圍內，他回憶當下直呼：「差點閃尿」。（圖／民眾提供）

一輛小貨車疑似恍神，為了避免追撞前車，看得出大力轉了方向盤，沒想到是失控的開端，一路從最外線車道橫掃進內線，甩了180度卡在分隔島上，刷掉一整排防眩光板，零件四濺，後方車輛趕緊煞停；而港都電台DJ宏琨駕駛的特斯拉就緊跟在後方，他剛結束台北活動開夜車南下，眼前這一幕，令他直呼：「差點閃尿」，所幸擦肩死亡，決定拜拜謝神。

廣告 廣告

而車禍當下也協助報警，與熱心民眾將受傷駕駛從車內合力拖出，確認沒有生命危險。詳細肇事原因有待國道警方說明。

更多三立新聞網報導

獨家／疊羅漢救小沂…亡姑婆妹家多1人！不請自來「無魂」：吸血慰問金

獨家／「捨身疊羅漢」換命6歲小沂…重生現況曝！母了了喪事：最後求1事

恆春重大車禍！特斯拉導彈式…追撞水泥預拌車「攪4大4小」駕駛慘死

普發1萬…嘉市加碼3千！隔壁「嘉縣敲碗吃嘸」灌爆翁章梁臉書 縣府回應

