獨家／題名簿連簽3天「講不聽」又連簽7天！離譜女助理秒丟工作 選戰陰謀論甚囂塵上
台中市太平區4連霸里長、無黨籍市議員參選人閻泰利，再度捲入喪禮提名簿簽名爭議！其服務處新到任的曾姓女助理，先前在喪家場合題名簿「連續代簽3天」被抓包後，當時解釋是「為了方便」，被競選團隊制止後不久，又被發現「連簽7天」的離譜情形，再度引發喪家不滿，閻泰利強調已多次提醒仍未改善，12日當天決定解雇該助理並親赴喪家致歉，事件是否涉及選戰操作或陰謀論，也引發地方議論。
據了解，該名曾姓女助理年約20多歲，曾任民眾黨市議員參選人許書豪團隊助理，自稱「被團隊欠薪、網路霸凌」，上月6日向閻泰利哭訴求助，2天後就到閻的服務處上班，因工作需要，經常代表參選人前往喪家簽名致意慰問，卻因接連亂代簽「未來日期」引爆爭議，其中5月24日當天連簽3天，但告別式明明是隔日，引發喪家不滿，照片被貼網公審。
閻泰利接受《鏡報》訪問表示，先前已就爭議提醒並要求改善，助理自己也坦承是「為了方便」，但她在6月初竟再度出現「連續多日簽名」情形，這次是從6月3日起連簽7日，喪家看到相當傻眼，他更難接受，離譜的是，這一簽就是20幾名往生者的題名簿，讓他逐攤道歉跑到腿軟，也打亂他地方競選佈局的規劃，擔心支持度受到不小影響。
閻泰利強調，這些簽名不但把姓氏簽錯，日期也與實際到場的情況明顯不符，下方還留了他的手機號碼，害他電話經常被打爆，因此12日決定立即辭退該名助理，並逐一向喪家致歉，如果家屬不在場，則留紙條與電話後續連繫，對於外界質疑，是否涉及選舉操作或「刻意安插人員臥底」，閻泰利表示不排除任何可能，但目前仍以內部檢討與向家屬致歉為優先，對與曾姓助理的行為，不排除提出告訴。
民眾黨市議員參選人許書豪向《鏡報》記者表示，涉事曾姓女助理原先確實在其服務處任職，後續對方自行選擇轉往閻泰利服務處發展，「被挖角」屬於個人職涯轉換，對此予以尊重。他強調，這名助理在原團隊服務期間，並未出現簽名異常或不當行為，日常工作與拜訪流程皆正常進行。
許書豪否認曾姓女助理被欠薪，但相關細節涉及個人私務，不便評論或過度延伸，對於後續至閻泰利服務處工作所衍生的爭議行為，許書豪表示並不清楚實際情況，也難以理解為何會出現外界所指的「連續代簽」等情形。他強調，過去團隊在喪家簽到與服務流程上均採逐日處理，未曾發生跨日連續簽署狀況。
至於是否涉及政治操作或陰謀論，許書豪駁斥「政治操作」的影射，他認為較可能屬個人問題，呼籲外界回歸事件本質釐清事實，還意有所指表示「在我們這邊都正常，閻泰利怎麼教她的，我就不知道了」。記者致電曾姓女助理皆未接聽，不知其回應。
更多鏡報報導
台中狂鄰自家裝「10多支監視器」死盯！1年報復性檢舉56次 她慘噴20萬罰單崩潰提告
獨家／連簽3天被抓包！「明天日期」竟已出現在喪禮提名簿 4連霸里長拚議員被轟作秀
「我嚇到不知道了！」目睹愛孫慘遭垃圾車輾斃 外婆崩潰跪地痛哭
孫易磊首勝不只靠火球！名球評點出蛻變關鍵：已有火腿王牌架勢
其他人也在看
NBA總冠軍賽》張政禹原看好馬刺4比2封王 兩場關鍵時刻被逆轉直呼「馬刺太年輕了！」
中華職棒味全龍隊張政禹是資深NBA球迷，長期關注NBA賽事，近期總冠軍賽打得火熱，賽前預測聖安東尼奧馬刺會以4比2奪冠的他，面對目前紐約尼克在系列賽取得3比1領先，也忍不住直呼「馬刺太年輕了！」
美伊和平協議露曙光！德黑蘭自封贏家 川普盼數日內簽署
美國與伊朗週五釋出強烈訊號，雙方已就結束戰爭的和平協議文本達成共識。美國官員透露，華府預計將在未來幾天內簽署初步協議；然而，伊朗方面則高調宣稱，伊朗已在這場與美國的衝突中勝出。
高雄驚傳爆炸聲！火災濃煙滾滾如地獄場景 市府出手了重罰工廠五百萬
即時中心／高睿鴻報導高雄今（12）晚不安寧！大約晚間7點多，岡山區本工五路有間處理廢棄物工廠，突然傳出重大火警，火勢一度燒得極為猛烈；現場不僅出現亮到刺眼的大範圍火光，且黑煙滾滾，甚至還傳爆炸聲，宛如地獄場景。據悉，環保局當時是透過雲端監控系統發現黑煙，經查，確認為工廠倉庫區釀災，由於現場有太空袋、重油等助燃物，火勢不僅迅猛，且還出現明顯粒狀污染物。據悉，高雄市環保局進行空污檢測後，確定裁罰工廠500萬並勒令停工。
川普白宮草坪辦UFC格鬥賽！遭批「體育洗白」引爭議
美國總統川普將在白宮南草坪舉辦「終極格鬥冠軍賽」（UFC）賽事，拉開一系列大型體育活動的序幕。此舉適逢川普80歲生日，旨在展現國家強盛形象，卻也引發外界質疑其利用體育進行政治宣傳與「體育洗白」的爭議。
今午後防強降雨！專家揭「這天」前後出梅 端午節連假天氣出爐
鋒面影響，中央氣象署發布2縣市大雨特報。今（13）日基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。另外，由於西南風增強，氣象署發布陸上強風特報，提醒14日晨至晚上新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、屏東縣、臺東縣(含蘭嶼、綠島)、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，請注意。
國外空調技師在地下室意外找到 AMD 前 CEO 的電腦，還有蘇媽等高層親筆簽名
老電腦本身通常不值多少錢，但如果它是跟一段科技公司歷史有關，那意義就不一樣了。根據外媒 Tom’s Hardware 報導，一名 HVAC 冷暖空調技師在客戶家地下室工作時，意外發
惹到火影粉！川普把自己變成漩渦鳴人「2.4萬人抗議」 小野田：已透過外交管道反應
美國總統川普時常在社群媒體發布各種「迷因」圖文，近日他發布一部AI生成的一分鐘短片，內容再說不論到哪裡「大家都愛川普」，其中他竟把自己化身日本知名動漫《火影忍者》的主角漩渦鳴人，此舉惹怒了動漫迷，上網發起連署抗議，日本經濟安保大臣小野田紀美也對此做出回應。
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
國民黨Cheng Li-wun訪美 澄清國防立場並稱習近平溫和
台灣最大在野黨國民黨（KMT）主席 Cheng Li-wun 近日展開為期兩週的訪美行程。面對華府鷹派對國民黨刪減國防預算、親中立場的強烈質疑，她極力澄清美方誤解，強調追求和平對話並不代表放棄國防與民主。
瘋傳史瓦帝尼向台灣討250億！林佳龍火線反擊：中共網軍惡意造謠
台灣與非洲唯一友邦史瓦帝尼建交逾57年，近期卻遭外媒指稱史國總理戴羅素有意倒向中國，並向台索要近250億元鉅額金援。外交部長林佳龍嚴正駁斥，指出該報導為與中共關係密切的媒體散布之假訊息，旨在惡意打壓台灣外交空間。林佳龍強調台史關係穩固，已正式邀請戴羅素總理來台參加大型論壇，以實際行動粉碎斷交謠言。外交部呼籲各界警惕中國的經濟誘餌，台灣將持續深化兩國互惠合作，穩固這段長達半世紀的鐵桿邦誼。
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
梅雨炸對地方！雨神助攻德基水庫「逼近滿水位」 還會往上飆
鋒面通過加上華南水氣影響下，全台持續降雨，雨落中部地區水庫集水區，攸關大台中地區民生用水的德基水庫，今（13）日水位1405.98公尺，蓄水率達95.4%，繼1月初之後，重返95%大關，處於接近滿水位的狀態，創今年春夏最高水位。德基水庫去年底蓄水率一度高達97%，隨後因為冬季枯水期久旱，水庫蓄水率一
英王室授勳！影后海倫米蘭、黑色安息日吉他手榮譽上榜
英國公布最新授勳名單以慶祝英王查爾斯三世（King Charles III）官方生日。本次名單星光熠熠，包括奧斯卡影后海倫米蘭、重金屬樂團「黑色安息日」吉他手 Tony Iommi 及多位女足功臣皆榜上有名。
新聞眼／蔣萬安提廢監院！反制綠主導戰場 也提升格局
台北市長蔣萬安強硬表態廢除監察院，並建議立法院藍白黨團否決所有提名人選，凍結監察院的運作，據悉，蔣有備而來，事前已先和藍委溝通，盼國民黨立委在立院行動建立強大的「社會正當性」，也將球拋給長年主張廢監院卻毫無作為的民進黨，讓社會大眾公評。
美伊和平協議現曙光 川普與伊朗稱「比以往更接近達成」
美國與伊朗官員於週五表示，結束中東衝突的和平協議已「比以往任何時候都更接近達成」。儘管雙方在濃縮鈾處置與凍結資產釋放等細節上仍有分歧，但調解國巴基斯坦也對此表達高度樂觀，認為歷史性協議已近在咫尺。
中樂透頭獎卻不敢花！她寧可辛苦加班兼職開Uber 背後藏辛酸真相
外國一名女子出身清貧，半年前竟然幸運抱走樂透頭獎，瞬間躍升為千萬富翁。不過她選擇把這天大的好消息藏在心底，不僅繼續忍受討厭的工作天天加班，甚至還跑去兼差開Uber，努力偽裝成拚命賺錢的模樣，只為了掩飾身價暴漲的秘密。
手機「4大魔王級APP」曝光！他喊整天不點開算勇者 全網舉白旗：一天不上脆會崩毀
現代人離不開手機，每個人也有戒不掉的APP，一名網友近日點名YouTube、ChatGPT、Threads及Instagram，稱如果有人能一整天都不打開這4款程式，「我敬你是位勇者」。貼文引發熱議，但全部人都認輸，直言「根本不可能」，也有人提到LINE和Threads高使用率，「如果加上Line，應該沒人是勇者」、「一天不上脆，世界會崩毀！」
花蓮營養午餐弊案延燒 副縣長百萬交保
花蓮地檢署辦縣府國中小營養午餐弊案，昨凌晨諭知副縣長顏新章一百萬元交保，限制住居及出境出海。檢方表示，若有相關證據，不排除下一波調查。顏交保後昨正常上班，綠營喊話顏主動辭職或至少停職接受調查；縣府籲外界尊重偵查不公開，避免過度揣測。
大谷翔平左膝痠痛暫掛免戰牌 道奇教頭曝最新復出時間
洛杉磯道奇日籍二刀流球星大谷翔平因左膝痠痛，將缺席今（13日）的先發打線。由於大谷近期投打兩端皆逐漸步入巔峰狀態，這次突如其來的傷勢無疑為道奇隊的戰力佈局投下一枚震撼彈。
深夜巨響！桃園公寓凌晨驚傳氣爆 1人OHCA送醫搶救
即時中心／陳奕劭報導桃園市桃園區秀山路一處公寓今（13）日傳出氣爆意外，警消出動大量人車搶救，救2男2女，其中1名獨居老婦人OHCA，送醫搶救中。目前火勢已撲滅，起火原因有待調查。