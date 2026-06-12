獨家／題名簿連簽3天「講不聽」又連簽7天！離譜女助理秒丟工作 選戰陰謀論甚囂塵上

曾姓女助理(左)上月在喪家題名簿連簽3天被抓包，被閻泰利競選團隊告誡後，6月初竟然又連簽7天(紅框處)。閻泰利提供(左)、翻攝畫面(右)

台中市太平區4連霸里長、無黨籍市議員參選人閻泰利，再度捲入喪禮提名簿簽名爭議！其服務處新到任的曾姓女助理，先前在喪家場合題名簿「連續代簽3天」被抓包後，當時解釋是「為了方便」，被競選團隊制止後不久，又被發現「連簽7天」的離譜情形，再度引發喪家不滿，閻泰利強調已多次提醒仍未改善，12日當天決定解雇該助理並親赴喪家致歉，事件是否涉及選戰操作或陰謀論，也引發地方議論。

據了解，該名曾姓女助理年約20多歲，曾任民眾黨市議員參選人許書豪團隊助理，自稱「被團隊欠薪、網路霸凌」，上月6日向閻泰利哭訴求助，2天後就到閻的服務處上班，因工作需要，經常代表參選人前往喪家簽名致意慰問，卻因接連亂代簽「未來日期」引爆爭議，其中5月24日當天連簽3天，但告別式明明是隔日，引發喪家不滿，照片被貼網公審。

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閻泰利12日下午忙著跑殯儀館，向受影響的喪家逐一道歉，平常跑攤的行程受到不小影響。閻泰利提供

閻泰利接受《鏡報》訪問表示，先前已就爭議提醒並要求改善，助理自己也坦承是「為了方便」，但她在6月初竟再度出現「連續多日簽名」情形，這次是從6月3日起連簽7日，喪家看到相當傻眼，他更難接受，離譜的是，這一簽就是20幾名往生者的題名簿，讓他逐攤道歉跑到腿軟，也打亂他地方競選佈局的規劃，擔心支持度受到不小影響。

台中市中山里里長、議員參選人閻泰利留下紙條，針對助理連續簽日期一事，向喪家道歉。閻泰利提供

閻泰利強調，這些簽名不但把姓氏簽錯，日期也與實際到場的情況明顯不符，下方還留了他的手機號碼，害他電話經常被打爆，因此12日決定立即辭退該名助理，並逐一向喪家致歉，如果家屬不在場，則留紙條與電話後續連繫，對於外界質疑，是否涉及選舉操作或「刻意安插人員臥底」，閻泰利表示不排除任何可能，但目前仍以內部檢討與向家屬致歉為優先，對與曾姓助理的行為，不排除提出告訴。

台中太平區4連霸的中山里里長閻泰利，角逐台中市議員忙著跑攤，因助理在喪家提名簿連簽2日「未來日期」，他趕緊親上火線道歉。翻攝fb閻泰利 （太平吾利）(左)、threads amm01.01(右)

民眾黨市議員參選人許書豪向《鏡報》記者表示，涉事曾姓女助理原先確實在其服務處任職，後續對方自行選擇轉往閻泰利服務處發展，「被挖角」屬於個人職涯轉換，對此予以尊重。他強調，這名助理在原團隊服務期間，並未出現簽名異常或不當行為，日常工作與拜訪流程皆正常進行。

閻泰利助理在喪家提名簿簽了到場當日的24日，後面還連簽2日「未來日期」，家屬怒轟作秀。畫面翻攝threads amm01.01

許書豪否認曾姓女助理被欠薪，但相關細節涉及個人私務，不便評論或過度延伸，對於後續至閻泰利服務處工作所衍生的爭議行為，許書豪表示並不清楚實際情況，也難以理解為何會出現外界所指的「連續代簽」等情形。他強調，過去團隊在喪家簽到與服務流程上均採逐日處理，未曾發生跨日連續簽署狀況。

台中太平區4連霸的中山里里長閻泰利，角逐台中市議員忙著跑攤，因助理在喪家提名簿連簽2日「未來日期」，他趕緊親上火線道歉。圖左本案非當事人。翻攝fb閻泰利 （太平吾利）

民眾黨台中市議員參選人許書豪表示，曾姓女助理是「被挖角」到對手陣營，至於過去之後「怎麼教的」，他就不知道了。翻攝fb許書豪

至於是否涉及政治操作或陰謀論，許書豪駁斥「政治操作」的影射，他認為較可能屬個人問題，呼籲外界回歸事件本質釐清事實，還意有所指表示「在我們這邊都正常，閻泰利怎麼教她的，我就不知道了」。記者致電曾姓女助理皆未接聽，不知其回應。



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