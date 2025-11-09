獨家／顏正國遺願曝光！親寫這6個字逼哭全網 最不捨愛妻因為他落淚

資深記者鍾志鵬 / 台北報導

資深演員顏正國，從叛逆少年到溫柔父親，從監獄鐵窗走回人生舞台，他用生命的起伏告訴世人：錯過的，不只是青春與自由，更是家人的愛與等待。重返社會後，他沒有逃避，而是以謙卑與感恩重新學習「做人」。最捨不得老婆因為他的「衝動」而哭泣。《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》書中一篇篇真誠的告白，是他送給世界最後也是最珍貴的禮物。

顏正國遺願曝光！親寫這6個字逼哭全網，最不捨愛妻因為他而落淚。（圖／、翻攝自顏正國臉書）

顏正國重新出發：迎接好小子的新人生

顏正國剛出來時，曾經出書《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》訴說他的新人生規劃。如今重新面對社會，我把生活規劃成三大塊：演藝工作、書法事業，以及我最重要的家庭生活。對於所有的工作與難關。我會好好面對因為我有新的家庭、新的人生。

年輕人敢追夢 顏正國：我怎麼能不支持

雖然演藝的工作我從未放棄過，但是再度回來後，我希望能慎重的選擇每一項工作。對於來找我的朋友，我抱著很感謝的心。其中有一個「表兒」是由幾個年輕人組成的一個地下樂團。早在我還沒有回來以前，2005年2月19日，他們就舉辦過一場向顏正國致意演唱會。當時唱了很多像《無聲的所在》等經典歌曲。2012年6月，他們知道我出來了，想再辦一場。一個開始他們透過朋友來找我的時候，我有些遲疑，怕自己剛出來會太惹人注意。但他們很有誠意的邀請我去看他們練團，覺得可以去接受再去演唱會嘉賓。

當天他們邀請了奶奶譚艾珍參加，他們一和我說奶奶也會去，我馬上就答應了。 當我站在台上與他們合唱《無聲的所在》時，感受到大家歡迎我的熱情，真的很感動。那是我十幾年後再度面對群眾，從台上往下看時，我想起年輕時候的荒唐，當時我選擇用錯誤的方法來麻痺自己。現在看著這群愛音樂的年輕人，知道他們想用音樂創作來表現自己，相較於當時的我，他們真的很棒。

用演戲與書法重建人生 顏正國想走出自己的特色

之後萬仁導演和張志勇導演要開拍一部新戲，希望我去演女主角的哥哥，是一名氣球藝術家。和之前我在一部微電影中扮演書法老師最大的不同是 這次的角色設定和我真實的生活其實沒有相關，但我是位演員，必須要去揣摩。一開始萬導希望我可以去中部一位真正的氣球師傅那裡學個兩天，我就去了。沒想到到了那邊，工作人員說他們要去勘景，要我待在這裡學，之後他們再來接我。

我心想：有這麼難嗎？困難到需要兩個下午來學？於是就說：「不用，你們先不要走，我應該看一下就會了，等會請你們送我回飯店。」工作人員半信半疑的在外面等我，我看了師傅連續摺了一朵花和一隻狗之後，馬上就說：「好，這樣夠了，我們上車吧。」，工作人員很驚訝：「怎麼可能這麼快，等下你沒學會我們會被導演罵。」沒想到我還沒坐上車，就摺好一隻小狗給他們看，工作人員馬上不要再要我留下。

這次參與電影拍攝，雖然只有短短的十個工作天，但我似乎又重新找回那以前那種熟悉的感覺。當然隱約還是會感到和以前的環境的不同，但我相信這是好的第一步。

顏正國教書法的領悟：如果你的杯子滿了，根本沒有空間再倒進去

至於我的另一項事業，也就是我的終身事業—書法，是我另一項生活重心。回來以後，我仍然維持著在獄中的習慣，每天練書法三小時，就是怕自己會生疏。藉由教學，一方面維持生活所需，一方面增進自我技藝，最重要的，是希望教出的學生都能出去比賽得到好成績。

之前在社區中間教書法時，常遇到各式各樣的學生有些是以前學過的長輩。一開始來的時候，長輩難免抱著「想看看你會教什麼？」想法。但我的想法是，不管你以前學得再好，既然來了就應該學點東西。要考慮老師有沒有力教你，也先要聽聽老師能教什麼。無論你以前得過多少獎項，都應該要放下，起碼學一陣子再來判斷。如果你的杯子原本就這麼滿，老師根本沒有空間再倒進去。就像跑步，很多人一聽到要跑5000公尺，都還沒起跑就說不行，但如果你先跑過了再來判斷行不行，是不是更好呢？

就這樣教了半年之後，陸續遇到一些人質疑的眼光，我就開始懷疑「這條路是對的嗎？」 去請教周老師（顏正國書法老師），老師說「教學」這件事情，各家有各家所長，個人風格很重要，要讓學生喜歡你，必須要要展現可以教導的能力。我想想的確有道理，當初我一開始想學書法，只是想挑戰自己「寫字」這件我以前最不拿手的事情。但漸漸地被周老師的風趣所吸引。我想我應該也有樣的個人魅力，即使一開始是因為新聞媒體報導而來找我學習書法也沒關係，我一定會告訴這些學生我是有能力的。

家是顏正國最深的幸福 女兒是他最大的收穫

回來這段時間，女兒是我最大的收穫。對於老婆，除了感謝她在我服刑當中幫我照顧母親與家庭之外，她還幫我生了一個這個家中目前為止的第一個孫女。一聽老婆懷的是女兒，最高興的不是我，而是媽媽和哥哥。因為哥哥和我的孩子都是男生，媽媽以前真的很辛苦，要照顧這些調皮搗蛋的男孩子，還好有我妹妹幫忙照顧。所以我媽媽一直都好喜歡女生。

以前，我兒子才一歲多的時候我就離開了，雖然我們現在的感情很好，但錯過他的成長過程難免感到遺憾。現在老天重新給我這個當爸爸的機會，我一定會花最大心力去教她。

顏正國捨不得老婆哭泣 知道自己太急必須戒掉「衝動」

說到我老婆，她在我們通信的六年當中，從朋友成為家人。她從來不會抱怨我任何事，還等了我這麼久。她以前就時常在下班後去看我媽媽，回來後我們就結婚生了女兒。我們很少吵架，只有一兩次我說話比較大聲，她就哭了。我承認我是個急性子的人，當說的話人家聽不懂的時候難免會急， 說個一次兩次對方聽不懂，我就變得很大聲。但看到老婆一哭，我就知道我太急了，必須要戒掉「衝動」這個壞習慣。她也從來不會要求我做什麼，我們有共同的計畫與共同的目標，好聽的話我不想太多，說太多怕做不到會讓大家失望，不如多做少說。

顏正國想告訴大家 「做任何決定時，先站在對方立場想一想」

現在，我只想說，很感謝大家看完這本書。這對於未來我不能預測太多，但唯一能的，就是告訴大家：像我這樣的成長路真的非常辛苦，不但誤了自己也傷了家人。所以請你在做任何決定的時候，站在對方的立場想一想。 當你自己也不想這麼對待時，請先停一下，不要做，相信很多事的結果都會不同。祝福大家………..

顏正國在書的最後寫下：「請在做任何決定前，先站在別人的立場想一想。當你不想被這樣對待時，請先停一下，不要做。」這句話，如今成為他對世界最深的叮嚀。五十歲的他雖已離開人世，但那顆願意悔改、珍惜與感恩的心，永遠留在每個記得他的人心中。

本文撰寫與摘自春光出版之《放下拳頭，揮毫人生新顏色：好小子顏正國的青春與覺醒》

