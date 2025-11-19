獨家／「風衣」怎麼挑？專家曝眉角「領子看褶線、綁帶要綁對」

專家就指出領子要挺又好整理就得看褶線！（圖／東森新聞）





天氣忽冷忽熱，有時又會下雨，最適合在季節交替時穿的外套，就包括能防風擋雨的風衣。不過風衣的版型、設計也有很多種，到底該怎麼挑？專家就指出領子要挺又好整理就得看褶線！還有風衣的綁帶也有眉角，綁對了才有修飾身材的效果。

進入秋冬外套款式這麼多，其中風衣可是萬年不敗的單品，但是怎麼挑怎麼穿像是扣子還有領子都有很多眉角，多數風衣主打輕便防風防水，設計上領子絕對是靈魂要素之一能立領穿又或是摺起來，呈現不同風格，但想穿得好看要注意版型。

連鎖服飾店店長小瑜：「注意它（領子）的挺度，然後跟有些這邊會有做一點點的摺痕，然後摺的時候你會比較好摺，比較好駕馭它，因為有些人他可能想說我到底要怎麼摺才好看。」

買風衣還有小撇步，翻翻看領子後面有沒有多一塊底座，領子比較不容易塌，相較之下只有一條加固線的話，領子比較軟也可能越洗越鬆，至於立領穿搭，如果擔心領子不夠硬挺，挑選有扣子的設計，直接扣起來就不怕變形，另外風衣的綁帶設計前綁後綁，怎麼穿才能修飾身材，讓專業的報齁哩災。

連鎖服飾店店長小瑜：「綁前面的話，就會建議你可以不要全扣，因為它如果直接綁的話，你不全扣它下面會有個開衩的效果，你走路的時候腿型會露出來，不會讓你好像整個身型都被遮住，（後綁）主要是這邊的腰身，你不能綁太緊，因為太緊的話你手會卡卡的舉不起來，你可能稍微抓一下它的寬度。」

專家更分享挑選技巧，由於風衣通常是穿在最外層擋風或防潑水，袖子太窄會很難疊穿，建議挑選袖口大一點的版型，穿搭上今年也很流行撞色，內搭或配件選不同色系，創造亮點成為全場焦點，風衣防風擋雨的特性就適合這秋冬過渡季節，應對多變的天氣也要穿得有型又美麗。

