獨家／颱風淹到B3住戶拒繳1萬公基金 管委會提告敗訴

高雄三民區一棟大樓因為去年凱米颱風，地下室三樓全淹，800輛汽機車全泡水，地下室設備也都壞了，社區的經費不夠，開會決定要每戶繳一萬元修繕，但是有7名住戶不繳，管委會直接對其中一人提告，高雄地院法官判決敗訴，原因是支持住戶的論點，不應該全部住戶都繳一萬元，而是應該像管理費一樣，依比例去繳。

去年7月底凱米颱風，大水如急流，瘋狂灌入大樓地下室，社區地下室三樓，300輛汽車、500輛機車全被淹慘，設備也全壞，經過一年地下室恢復以往，但是卻因為淹水，管委會槓上一名張姓住戶。

大樓經過淹水之後，其實可以注意現在都已經維修好了，包括在地下室機電以及電梯的部分，但其實花了滿大一筆的經費，所以管委會就要求每一戶必須要來給一萬塊，但其中有七戶不同戶，因此被告上法院。

住戶：「因為他覺得每一戶一萬塊不公平。」

七人沒繳，管委會對其中一名張姓住戶提告，不滿修復經費超過500萬，社區的存款只夠付水電設施維修費247萬，錢不夠，召開區分所有權人會議，同意調漲管理費每坪10元，另外收一萬塊，張姓住戶堅決不繳哀告，高雄地院法官判敗訴，認為住戶間也該按比例分擔，像管理費一樣不是一視同仁。

住戶：「那會不會有人因為看他，管委會敗訴之後，所以他也不繳了，我覺得這是少部分，大家還是盡量配合，因為好像全部沒有繳不到十個人。」

住戶：「這就大家協議的。」

這棟大樓有281戶，扣除店面，每戶要繳1萬元，主要用於地下室消防設備85萬，電梯排煙閘門和防火門整修51萬，馬達檢修、火警排煙灑水38萬，加上發電機30萬，總共花費204萬，住戶多付的一萬元，也差不多用完，對於有住戶不想繳，管委會低調不願談，有住戶認為有把設備修好就好，也有人說那有人不願付，是不是以後大樓修電梯，二樓只走樓梯不使用也可以不用付呢，這個判決可能也會成相關案例判決參考。

