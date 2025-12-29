獨家／飄香30年！銅板價黑輪攤 大骨湯頭無限喝

台東的這家飄香30年的黑輪攤，雖然只要銅板價，但品質不馬虎。（圖／東森新聞）





雖然今天天氣稍稍回暖，不過還是帶點涼意，許多人都喜歡來點熱呼呼美食。像是在台東的這家飄香30年的黑輪攤，雖然只要銅板價，但品質不馬虎，嚴選大骨和蘿蔔熬湯，鮮美的好滋味，吸引不少饕客前來享用。

一串串黑輪、貢丸在鍋中煮的熱氣沸騰，喝上熱湯冷冷的天，來上這麼一口小確幸，實在令人大呼過癮。顧客：「冬天吃這個很讚，黑輪便宜，湯好喝，喝下整個人身體都暖了。」

位在台東四維路的這間黑輪攤，已經在當地飄香30多年，只要銅板價就能吃飽飽，熱湯還能無限暢飲，因此才剛開店，攤位前就吸引饕客搶排。

不過雖然價格便宜，但品質卻一點都不馬虎，老闆特別選用豬大骨，再加上柴魚和蘿蔔熬煮6小時，鎖住鮮美滋味。顧客：「（湯頭）甘甜，好像是用大骨下去煮的，吃久了就習慣。」

一試直接成主顧，呼嘯寒風裡，嘗一口這甘甜的好味道，不只暖胃更暖心。

