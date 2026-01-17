獨家／飛維也納航班「輪胎皮剝落」疑擊損襟翼被迫返航

一架桃園飛維也納的班機，起飛後因為機翼異常緊急返航，事後檢查發現是飛機輪胎外層胎皮剝落。（圖／東森新聞）





國籍航空一架桃園飛維也納的班機，起飛後因為機翼異常緊急返航，事後檢查發現是飛機輪胎外層胎皮剝落，疑似在起飛滾行時擊中飛機襟翼，評估後返航。前機師也指出輪胎破皮原因，可能是機場施工期間跑道出現異物，幸好擊中襟翼沒有大礙，如果是打到油箱，就有爆炸風險。

飛機輪胎破皮，這裡缺一塊，那裡缺一角，非常不平整，胎皮更疑似直接打穿襟翼，出現損壞破了個洞。這架國籍航空14日從桃園飛往維也納的班機，有旅客發現右側機翼異常，趕緊通報，航機飛了2小時後返航。

機師職業工會教官史慶生：「因為它（胎皮）打到的是上方的擾流板，就是spoiler，那所以第一時間那個駕駛艙組員，他看到系統上，可能是完全都是正常的。」

前機師說明，飛機的減速板在地面上可以降低飛機速度，空中可以減少機翼產生的升力，襟翼則可以提升機翼產生的升力，但跑道有異物就可能損壞胎皮，擊傷這些設施。

前機師張志豪：「最近桃機在做第三航廈的施工，非常多的工程車會穿梭在機場之內，可能會產生FOD，所謂外來的異物或碎片，而導致可能在滑行道，或者是在跑道，飛機在滾滑行或起飛的時候，很可能會造成一些擊傷。」

航空公司則回應，航機在起飛爬升過程，以及監控系統都沒有異常，機長確認後，立即與地面專業人員及主管討論，決定不繼續前往目的地，依程序完成放油後，航機返回桃園機場。落地後經查是輪胎外層胎皮，在起飛滾行時剝落，於第一時間通報主管機關，並安排進行檢修作業。

前機師饒自強：「如果打到油箱造成燃油的滲漏到機底，會有爆炸或者是燃燒的危險，也會有飛機燃油不夠的疑慮。」

前機師也指出，小面積的擊傷還好處理，但如果非常多片或大面積，就可能影響飛機操作，更不用說如果造成油箱損壞，會造成更大隱憂，應該加強機場跑道檢視工作。

