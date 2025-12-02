獨家／飯店常刷信用卡預授權 退回需工作日會「卡」額度

在國外住五星飯店，除了房費之外，還要刷一筆預授權。（圖／東森新聞）





在國外住五星飯店，除了房費之外還要刷一筆預授權，通常是100到200美金之間，雖然並未真正扣款，卻占了信用卡中的額度，等到退房時確認房內物品沒有缺損，7到10天才會退回預授權款項。台灣部分星級飯店為了自保也有同樣做法，費用不用高於房價，不過專家提醒最好使用信用卡，別使用金融卡，免得戶頭的錢被扣住，領不出來。

一般台灣的住宿，會在入住check in的時候就直接刷卡結帳，不過像是國外的飯店，就會先刷一筆預先授權。

事實上，國內五星飯店也有這樣的機制，最主要是為了自保，若有預先授權的機制，旅客得刷兩次卡，入住前刷的是「預授權」而非真的扣款，退房後這一筆，才是正式的刷卡結帳。

飯店公關劉佳貞：「針對第一次到訪的客人，在check in的時候做刷卡預授權的一個作業，以確保說之後顧客他的結帳。如果客人結帳以後，這個預授權是可以直接做取消的。」

其他旅客：「很久以前就有這樣子了，房費的一般來講大概3折以內，百分之10左右都OK。」

其他旅客：「他們會先刷預付的，比如說他會預先扣款，可能是幾分之一這樣，可能大概三分之一左右。」

以國內旅宿來說，預授權款項的金額通常會小於等於房費，不過有的國外五星飯店還會多預刷一筆保證金，金額落在100至200美金之間，雖說占據信用卡額度，但並不會真的扣款。直到退房後，房務人員確認房內minibar、備品未使用，物品也沒有破壞痕跡，吹風機、毛巾等該在的用品都在，就會取消預授權的這筆交易，將款項退回。

旅遊作家高睿騰：「銀行的金融卡這種要很避免，因為預授權的時候，他會先把錢圈存住。如果你是用金融卡的話，他會直接先扣你的銀行裡面的錢；但如果你用信用卡的話，他是先占住你的信用額度。」

預先授權，不論刷金融卡還是信用卡，錢或額度都會被綁住，等7到10個工作天才會退還，因此會造成部分旅客不便。國內外旅遊住房，旅客若住到有預授權刷卡機制的飯店，一定得確認金額是否合理，退房結帳時，也要檢查入住時的預授權交易是否已取消。

