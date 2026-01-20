獨家／飯店迎新變打人！夫接醉妻遭幹部「嗆罵持椅毆」

許先生被打到全身是傷。（圖／東森新聞）





南投知名的馥麗溫泉飯店驚傳暴力事件。10日晚間，員工替剛到職的女職員辦理迎新活動，但女職員喝醉，她的丈夫許先生打電話找不到人，便帶著小孩衝到飯店找人，沒想到卻與休閒中心幹部從口角爭執演變成肢體衝突，不僅被對方怒罵，還遭塑膠椅攻擊。許先生當下報警，提告傷害與妨礙自由，打人的幹部事後也親自出面道歉。

飯店幹部vs.遭打男子許先生：「你老婆明天不用來上班了。」

行車紀錄器錄下雙方飆罵過程，並未拍到肢體衝突畫面。男子只是來找深夜未歸的妻子，卻遭飯店幹部動手。

廣告 廣告

遭打男子許先生：「進去包廂之後，數名男女只有我老婆一個人醉倒，吐到整個臉都是。我有點生氣，氣我老婆怎麼會這樣。那個幹部『小白』從側邊走廊盡頭的一間員工室走出來，破口大罵說『你老婆明天不用來上班了』。當下我有回他『不要做就不要做，等你明天清醒再講』。」

許先生的妻子在南投知名馥麗溫泉飯店上班，才到職一週。員工私下辦迎新活動，妻子喝了3杯威士忌後醉倒。許先生帶著小孩前往找人，才剛到飯店KTV包廂，就和一名叫「小白」的幹部發生爭執。

遭打男子許先生：「當下他們情緒很不穩定，所以我沒有吵，就先離開現場。自稱『小白』的那個員工就衝上來，現場也有好幾名女性員工，當時救護人員也在現場，他二話不說突然衝上來，手裡拿著一把塑膠椅子，背心脫掉露出大片刺青，直接把椅子砸向我。」

許先生被打到全身是傷，車子也遭破壞，還被小白當著眾人的面怒罵。

遭打男子許先生：「小白說『他是誰』，叫我去打聽一下，要玩就來玩之類的，我都不予理會，因為我當下已經報警了，還公然侮辱我，罵臭俗辣之類的。」

許先生不滿，明明和小白是第一次見面，卻遭對方動手。飯店幹部小白：「發生肢體衝突的部分，對公司很抱歉，因為其實基本上是很單純的一件事，卻演變成這樣。」

小白親自出面道歉，坦言因情緒控管不佳造成傷害。日月潭派出所所長陳永斌：「警方接獲通報後立即前往，被害人提出傷害與妨礙自由告訴，後續警方依規定受理。」

許先生堅持提告，妻子也在他的陪同下16日辦理離職；而小白也反告對方傷害，雙方都得為各自的行為付出法律代價。

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

快訊／新北逆子廖聰賢手刃雙親 法院裁定羈押禁見

獨家／諷刺！交警兒騎「無牌」重機呼嘯 遭鄰控炸街

獨家／「六條通緝」賊連竊3戶！掃光勞力士、精品皮帶

