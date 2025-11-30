獨家／飲料變三明治內餡！？ 「檸檬紅茶」口味 民眾：很新奇

超商推出檸檬紅茶口味的三明治，新奇口味引起討論。（圖／東森新聞）





超商美食不斷推陳出新，現在三明治的花樣也越來越多！像是近期一款檸檬紅茶口味三明治引起討論，從飲料變甜點超新奇，民眾吃了直呼意外很搭。另外還有泰式奶茶口味三明治，甜甜滋味有人喜歡，有人覺得不太搭。至於超商人氣甜點抹茶焙茶三明治，更被稱為夢幻組合。

喝一口檸檬紅茶好清爽，但現在不只能用喝的，還有超商推出檸檬紅茶口味的三明治，新奇口味引起討論。甜點版三明治內餡有2層酸酸甜甜檸檬卡士達，中間配上紅茶奶霜，標榜濃郁茶韻，到底什麼味道。

廣告 廣告

民眾：「還滿和諧的，就是不會太酸，但滿好吃的，茶味比較重，我覺得還不錯，我應該也是不會特別去買，感覺這東西不會出現在三明治裡面。」

多數民眾，光看到是檸檬口味都有點驚驚，但吃一口都直呼意外好吃，檸檬紅茶口味清爽不膩，就像一個輕盈版的下午茶，再來杯檸檬紅茶，有如一份完整套餐，不過飲料成了三明治，可不只它。

一打開一黑一白，兩邊內餡不一樣，這是泰式奶茶口味三明治，雙色吐司配上泰奶鮮奶油，以及原味鮮奶油，再搭配黑糖風味寒天晶球，創造多層次口感。

民眾：「滿新奇的，（怎麼說），珍珠（寒天）還不錯吃，是奶油味比較濃，我覺得滿搭的，不錯吃不錯吃，我覺得不是很搭，我不是很喜歡，應該不會買。」

有人喜歡有人覺得不太搭，特殊口味三明治越來越多，另一間超商還有這一款，抹茶焙茶三明治，會出現在飲料或甜點的口味，碰撞在一起化身三明治，相較之下沒那麼獵奇，但結合抹茶焙茶，被網友稱為夢幻組合，也在網路上討論度很高。

而不只台灣，韓國也有新奇口味，被稱為男友三明治，標榜有女生超愛的奶油、起司、藍莓醬等，至於女友三明治，巧克力醬、奶油，以及香蕉夾心，另外還有愛豆界的美食傳奇人氣歌謠三明治，被稱為是出道的味道，內餡有蛋沙拉、草莓果醬。三明治不再平凡，光是內餡就能玩各種花樣，各大業者拚創意，挑戰你的味蕾。

更多東森新聞報導

女超商偷千元飲料、三明治 店員追出當街壓制

東森深度周報／人形壓力三明治 中年台灣人最不快樂

東森深度周報／人形壓力三明治 中年台灣人最不快樂

