獨家／養車族一年平均花8.4萬！北部「停車費」最燒錢

記者鮑琇微、蔡宇智／台北報導

養一台車不只是買車那麼簡單，日常支出從停車費、燃油費到定期保養、保險以及稅金，都可能讓車主的開銷大幅增加。交通部最新調查顯示，2024年養車平均1年要花8萬5千元，其中又以台北人花費最高，原因就是停車費太燒錢，而想要怎麼省停車費，也催生不少小資停車法。

養車不是那麼簡單，停車費、燃油費、定期保養、保險以及稅金等，都可能讓開銷大幅增加。

下雨天出門被濕雨傘甩得全身濕答答好厭世，不少人選擇開車上路，但養一台車要掏的鈔票愈來愈厚了。

民眾表達意見。

民眾：「（一年）應該超過快十萬吧。」

民眾：「其實我也不確定多少欸，車子在對面。」

養車費年均大約價格。

開車容易養車難，價錢太殘酷實在不敢看，交通部調查發現，養車必要支出一年平均花費將近八萬五千元，其中油料和充電是吃錢大魔王，一年算下來得砸超過三萬六千元，不能捨棄的保養費一年至少一萬五千元。

民眾：「保養比較貴啊，原廠保養貴啊，（一年）應該三、四萬要吧。」

民眾表達意見。

民眾：「保養的時候動不動就要幾萬，保養應該是最多的。」

北部人養車價錢相較於其他縣市來的高。

其中北部人養車最辛苦，一年就花掉超過九萬元，光是停車費硬生生比其他縣市高出2.6倍～9.5倍。

記者鮑琇微、蔡宇智：「不少上班族為了省錢，會把車停在公司附近的河堤，一天的停車費20到30元，比起一般的停車場動輒百元的停車費來得划算不少，接著騎共享單車或步行到公司，一個月下來就能省下不少錢。」

還有新創公司腦筋動得快，媒合閒置空間主打共享車位，利用市中心畸零地，停車費更優惠。

USPACE創辦人宋捷仁出面說明。

USPACE創辦人宋捷仁（2025.09.23）：「其實造福的是三方，（第一個）是車位的用戶；第二個是有車位的民眾，他可以在閒暇時段賺到更多的錢。」

共享車位以分鐘計費，比起傳統停車場收費低廉。

有的共享車位甚至主打以分鐘計費，還依照地段收費不同，但都比起傳統停車場收費低廉，北部車主想要省下養車預算，停車位哪邊CP值高可得好好盤算。

