獨家／餐酒館半夜喧嘩吵鬧 各種「魔音傳腦」 住戶快崩潰

附近一家餐酒館開幕後，每天晚上客人都會在戶外區大聲喧嘩吵鬧。（圖／東森新聞）





台中西區有民眾指控，兩年前附近一家餐酒館開幕後，每天晚上客人都會在戶外區大聲喧嘩吵鬧，上下樓梯也發出砰砰砰的聲響，甚至還有客人拿出球棒揮舞敲打，各種噪音聲響，從晚上持續到凌晨一、兩點甚至四點，就算住戶已經加裝氣密窗還是防止不了噪音傳入，離譜的是他們多次跟店家反應，但店家卻完全沒有改善，就連打電話報警也沒用，讓住戶每天都無法睡覺，幾乎快崩潰。

指控餐酒館住戶楊小姐：「快要1點了這家店還這麼吵，鄰居都不用睡嗎。」凌晨一點餐酒館傳出吵鬧聲，一群客人在一樓聊天還有客人在二樓拍照，嬉鬧不斷哈哈大笑。

餐酒館客人：「哈哈哈哈這很幸福，哈哈。」客人聊天聊到忘我嘻嘻哈哈，就連要離開了也像是怕對方聽不見一樣大聲說再見。

餐酒館客人vs.客人：「ByeBye，（ByeBye人家要走了，你要跟人家說ByeBye啊），快一點後面啦，哈哈。」

除了聊天嘻笑聲，就連上下樓梯，也發出乓乓乓乓的聲響，這還沒完有客人喝開了，拿出球棒揮舞還不斷敲打，持續一整晚的噪音轟炸，讓住戶都快崩潰了。

指控餐酒館住戶楊小姐：「只要有營業，每天晚上11點多接近12點愈晚愈吵，常常就是吵到12點以後甚至最吵吵到4點多，客人很高興，我們卻是非常非常的痛苦。」

這家位在西區精誠九街的餐酒館，兩年前開幕後，因為生意不錯，除了公休日每天晚上都有客人，在戶外區大聲喧嘩聊天，尤其週五到週日簡直就像菜市場一樣，加上上下樓梯發出聲響，兩點營業時間結束後換員工接力吵鬧，各種魔音傳腦火力全開，就算住戶關了氣密窗也一樣傳進屋內來，離譜的是住戶多次跟店家反應也報警，但警方勸導後，同樣情況日日上演。

指控餐酒館住戶楊小姐：「跟他們（店家）反應，他們也只是說說對不起，對不起或者是說不好意思，可是完全沒有改善，分局有去勸導，可是也沒有看到改善啊。」

附近住戶忍耐兩年多，跟環保局檢舉，但噪音分貝管制有一定標準，似乎也無法開罰，面對附近住戶被各種聲響精神轟炸，餐酒館不願回應讓附近住戶無奈又氣憤，店家只顧賺錢，卻讓他們飽受噪音和精神折磨。

